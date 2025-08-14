Sprzęt

Lidl rzucił za 71,90 zł. Lepiej się pospieszyć, taka cena tylko dziś

Niemal każdy pomocnik kuchenny jest na wagę złota. Tym bardziej jeśli wyręcza nas w rozdrabnianiu, siekaniu oraz ścieraniu. Lidl rzucił na promocję praktyczny i niedrogi sprzęt z kategorii kuchennego AGD.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:32
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lidl rzucił za 71,90 zł. Lepiej się pospieszyć, taka cena tylko dziś

W ramach produktu dnia, tylko dziś, czyli we czwartek 14 sierpnia, elektryczną tarkę do warzyw zakupimy za jedyne 71,90 złotych. Aż 83 procent klientów poleca ten sprzęt, zatem z pewnością warto się zainteresować produktem, jeśli chcemy mieć więcej obiadowych pomysłów i akurat czegoś w tym stylu szukamy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Elektryczna tarka do warzyw Silvercrest

Elektryczna tarka to niezbędne wyposażenie każdej kuchni. Doskonała cena do wybranego sprzętu. Ładnie wykonana i funkcjonalna.

- oto przykładowa opinia na temat tego modelu tarki. 

Użytkownicy podkreślają głównie doskonały stosunek jakości do ceny, ale i wytykają drobne wady urządzenia. Zdaniem większości tarka lepiej radzi sobie z warzywami, które są niezbyt twarde. Oszczędza miejsce i jest wyjątkowo łatwa do mycia. A za cenę, jaką dzisiaj proponuje Lidl, nie ma co wybrzydzać i dopatrywać się na siłę wad. Najważniejsze jest to, że dzięki niej, praca w kuchni staje się o niebo łatwiejsza. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Tarka KINGHOFF KH-1652
Tarka KINGHOFF KH-1652
0 zł
84.32 zł - najniższa cena
Kup teraz 84.32 zł
Tarka KINGHOFF KH-1112
Tarka KINGHOFF KH-1112
0 zł
76.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 76.99 zł
Tarka VICTORINOX Kitchen Utensils Czerwony
Tarka VICTORINOX Kitchen Utensils Czerwony
0 zł
56.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 56.9 zł
Advertisement
Lidl rzucił za 71,90 zł. Lepiej się pospieszyć, taka cena tylko dziś

Tarka to model 5w1. Została wyposażona w 5 bębnowych wkładów, które posiadają ostrza ze stali nierdzewnej. Nadaje się do tarcia naprawdę różnych rzeczy. Idealna do warzyw, owoców, czekolady i twardego sera. Zajmuje niewiele miejsca z racji tego, że wkłady można przechowywać w urządzeniu. Kompaktowa i wydajna. Posiada także praktyczny schowek na kabel. Moc urządzenia to 150 W. 

Tarka elektryczna z Lidla Tarka elektryczna z Lidla
Image
telepolis
promocja w lidl promocja lidl Lidl oferta dnia Lidl produkt dnia Lidl oferta
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Lidl