Lidl rzucił za 71,90 zł. Lepiej się pospieszyć, taka cena tylko dziś
Niemal każdy pomocnik kuchenny jest na wagę złota. Tym bardziej jeśli wyręcza nas w rozdrabnianiu, siekaniu oraz ścieraniu. Lidl rzucił na promocję praktyczny i niedrogi sprzęt z kategorii kuchennego AGD.
W ramach produktu dnia, tylko dziś, czyli we czwartek 14 sierpnia, elektryczną tarkę do warzyw zakupimy za jedyne 71,90 złotych. Aż 83 procent klientów poleca ten sprzęt, zatem z pewnością warto się zainteresować produktem, jeśli chcemy mieć więcej obiadowych pomysłów i akurat czegoś w tym stylu szukamy.
Elektryczna tarka do warzyw Silvercrest
Elektryczna tarka to niezbędne wyposażenie każdej kuchni. Doskonała cena do wybranego sprzętu. Ładnie wykonana i funkcjonalna.
Użytkownicy podkreślają głównie doskonały stosunek jakości do ceny, ale i wytykają drobne wady urządzenia. Zdaniem większości tarka lepiej radzi sobie z warzywami, które są niezbyt twarde. Oszczędza miejsce i jest wyjątkowo łatwa do mycia. A za cenę, jaką dzisiaj proponuje Lidl, nie ma co wybrzydzać i dopatrywać się na siłę wad. Najważniejsze jest to, że dzięki niej, praca w kuchni staje się o niebo łatwiejsza.
Tarka to model 5w1. Została wyposażona w 5 bębnowych wkładów, które posiadają ostrza ze stali nierdzewnej. Nadaje się do tarcia naprawdę różnych rzeczy. Idealna do warzyw, owoców, czekolady i twardego sera. Zajmuje niewiele miejsca z racji tego, że wkłady można przechowywać w urządzeniu. Kompaktowa i wydajna. Posiada także praktyczny schowek na kabel. Moc urządzenia to 150 W.