One tańczą jak szalone. Naukowcy odkryli coś zaskakującego

Są osoby, które jak słyszą muzykę, to trudno im się oprzeć wykonywaniu spontanicznych ruchów w rytmie. Zaczynają ruszać ramionami, kiwać głową, a nawet potrząsać pośladkami. Okazuje się jednak, że potrzeba tańca nie jest jedynie domeną naczelnych, całkiem niezłe są także w tym papugi, także te przebywające w niewoli.

Po co cały ten taniec?

Naukowcy odkryli właśnie, że kakadu dysponują aż 30 odrębnymi ruchami tanecznymi. Jednym słowem jeśli tylko zechcą mogą zacząć tańczyć jak szalone. Uderzają głową, robią uniki, wykonują obroty całego ciała, a także półobroty. Potrafią także zaskoczyć unikalną ptasią akcją zwaną "pulchnością". Aż 17 z tych ruchów nie było dotąd znane naukowcom.

Ruchy te zostały zidentyfikowane na podstawie 45 filmów zamieszczonych w mediach społecznościowych, które przedstawiały kakadu tańczące do muzyki. Obserwowano także sześć papug tego gatunku w zoo australijskim, na żywo. Miały one włączoną muzykę, podcast audio i bez dźwięku, ale wszystkie zaprezentowały te unikalne ruchy, które zaimponowały naukowcom.

Nadal jednak nie wiadomo, dlaczego papugi tańczą. Być może jest to pozostałość po rytuałach dawnych ptasich zalotów, a może jedynie element czystej rozrywki.