Odchodzi od Muska, choć go ceni. Dwóch rzeczy mu nie zapomni

Rotacje w branży sztucznej inteligencji

Jak donosi Businnes Insider, współzałożyciel xAI odchodzi z firmy. Idzie na swoje, i nadal zamierza pozostać w branży. Babuschkin poinformował, że zakłada firmę Babuschkin Ventures, która dokładniej jeszcze skupi się na badaniach nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji oraz będzie sprawowała pieczę nad startupami zajmującymi się AI oraz systemami agentowymi.

Babuschkin jest przekonany, że dzięki Muskowi nauczył się dwóch rzeczy: otwartości oraz szybkości.

Trzeba działać otwarcie i szybko. Od Elona nauczyłem się dwóch bezcennych rzeczy: #1 nie bój się zakasać rękawów, aby osobiście zająć się problemami technicznymi , #2 nie przestawaj czuć pilności

Nie jest zatem żadną niespodzianką, że postanowił zadziałać właśnie w myśl tej zasady, przekazanej mu przez byłego współpracownika.

Igor Babuschkin założył wraz z Elonem Muskiem xAI w 2023 roku. W sieci umieścił pożegnalny wpis, w który poinformował o swoich planach założenia własnej firmy Babuschkin Ventures. Jak sam stwierdził, jest pełen optymizmu i chęci działania. A jego plany są nawet bardziej niż dalekosiężne. Babuschkin chce "posunąć ludzkość do przodu i odkryć tajemnice naszego wszechświata".