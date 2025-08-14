Tech

Odchodzi od Muska, choć go ceni. Dwóch rzeczy mu nie zapomni

xAi traci jednego ze swoich założycieli. Igor Babuschkin odchodzi z zajmującego się sztuczną inteligencją startupu. Ale nie ma żalu do Elona Muska, wręcz przeciwnie - twierdzi, że nauczył się od niego dwóch najważniejszych rzeczy, które wykorzysta w biznesie. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:59
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Odchodzi od Muska, choć go ceni. Dwóch rzeczy mu nie zapomni

Rotacje w branży sztucznej inteligencji

Jak donosi Businnes Insider, współzałożyciel xAI odchodzi z firmy. Idzie na swoje, i nadal zamierza pozostać w branży. Babuschkin poinformował, że zakłada firmę Babuschkin Ventures, która dokładniej jeszcze skupi się na badaniach nad bezpieczeństwem sztucznej inteligencji oraz będzie sprawowała pieczę nad startupami zajmującymi się AI oraz systemami agentowymi. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Babuschkin jest przekonany, że dzięki Muskowi nauczył się dwóch rzeczy: otwartości oraz szybkości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Adapter USB Typ C - Lightning 4SMARTS 540711 Biały (2 szt.)
Adapter USB Typ C - Lightning 4SMARTS 540711 Biały (2 szt.)
0 zł
34.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.9 zł
Zestaw zawieszek do telefonów 4SMARTS Omega Wielokolorowy
Zestaw zawieszek do telefonów 4SMARTS Omega Wielokolorowy
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Ładowarka indukcyjna 4SMARTS Pocket Tray 15W Szary Qi
Ładowarka indukcyjna 4SMARTS Pocket Tray 15W Szary Qi
-39.01 zł
119 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Advertisement

Trzeba działać otwarcie i szybko. Od Elona nauczyłem się dwóch bezcennych rzeczy: #1 nie bój się zakasać rękawów, aby osobiście zająć się problemami technicznymi , #2 nie przestawaj czuć pilności

Nie jest zatem żadną niespodzianką, że postanowił zadziałać właśnie w myśl tej zasady, przekazanej mu przez byłego współpracownika. 

Igor Babuschkin założył wraz z Elonem Muskiem xAI w 2023 roku. W sieci umieścił pożegnalny wpis, w który poinformował o swoich planach założenia własnej firmy Babuschkin Ventures. Jak sam stwierdził, jest pełen optymizmu i chęci działania. A jego plany są nawet bardziej niż dalekosiężne. Babuschkin chce "posunąć  ludzkość do przodu i odkryć tajemnice naszego wszechświata". 

Jego plany jednak nie powinny dziwić. W swoim wpisie opisał jak to pokonał długą drogę od bycia doktorantem fizyki cząstek elementarnych do stania się założycielem xAI.  

Image
telepolis
xAI szybka sztuczna inteligencja musk elon musk i openAI
Zródła zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com
Źródła tekstu: businesinsider.com