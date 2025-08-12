Utrata wzroku poważnym ryzykiem. Badacze mówią, czego unikać

Naukowcy nie ustają w badaniach

Okazuje się, że popularne leki odchudzające, takie jak Ozempic, Wegovy i Mounjaro (znane jako semaglutyd i tirzepatid) radykalnie zmieniły sposób, w jaki lekarze na całym świecie leczą cukrzycę i otyłość.

Wszystkie te leki łączy jedno, naśladują one działanie hormonu GLP-1. Dzięki temu są w stanie skutecznie ograniczyć głód oraz chęć jedzenia, pomagając w ten sposób schudnąć i kontrolować poziom cukru we krwi. Ale byłoby zbyt pięknie, gdyby nie miały one skutków ubocznych.

Niestety, dwa nowe badania, które zostały właśnie opublikowane nie pozostawiają wątpliwości. Pokazują one, że osoby przyjmujące te leki mogą mieć nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń oczu, a nawet utraty wzroku.

Leki na odchudzanie jednak mogą szkodzić na wzrok

Chodzi głównie o nietętniczą przednią niedokrwienną neuropatię nerwu wzrokowego, czyli NAION. To, co prawda rzadka, ale bardzo szybko wyniszczająca choroba oczu, która występuje, w momencie kiedy przepływ krwi do nerwu wzrokowego zostaje nagle zmniejszony lub zablokowany. Choroba ta bywa często nazywana "udarem oczu".

Dokładna przyczyna występowania NAION pozostaje jednak w dalszym ciągu niejasna, dlatego też badacze mają pole do popisu. Ale najgorsze jest w niej to, że nie ma na chwilę obecną jej jak leczyć. Jedno jest pewne - osoby chorujące na cukrzycę są na nią bardziej narażone. Pacjenci zazwyczaj zauważają chorobę po przebudzeniu i stwierdzeniu, że nie widzą na jedno oko. Potem postępuje ona już bardzo szybko.

Wcześniejsze badania wykazały, że uczestnicy przyjmujący semaglutyd na cukrzycę byli czterokrotnie bardziej narażeni na rozwój NAION. A u osób przyjmujących ich jedynie w celu utraty wagi ryzyko było aż ośmiokrotnie wyższe.