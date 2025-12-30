Piotr Żak przejmuje stery. Rewolucja w energetycznym imperium Solorza

Zmiany w Grupie ZE PAK

W ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin) właśnie dokonało się potężne przetasowanie. Najważniejszą wiadomością jest powołanie Piotra Żaka na stanowisko Prezesa Zarządu. To jasny sygnał dla rynku. Rodzina właściciela chce mieć bezpośredni wpływ na to, jak spółka poradzi sobie z końcem ery węgla.

Nowe twarze w radzie i zarządzie

Zmiany nie kończą się na samym szczycie zarządu. Do Rady Nadzorczej dołączyli Aleksandra Żak oraz Tobias Solorz. Oboje objęli funkcje Wiceprzewodniczących. To wyraźne wzmocnienie tak zwanej perspektywy właścicielskiej. Dotychczasowy prezes, Andrzej Janiszowski, nie odchodzi z firmy. Pozostaje w zarządzie jako wiceprezes.

Do organów nadzorczych weszły też osoby z ogromnym doświadczeniem w biznesie i polityce. Wśród nich są Jarosław Grzesiak, Aleksander Grad oraz Daniel Ozon. Grzesiak to jeden z najlepszych prawników w kraju. Grad z kolei doskonale zna sektor energetyczny, bo w przeszłości kierował już ZE PAK-iem.

Pożegnanie z węglem i gazowy zwrot

Po co te wszystkie zmiany? Cel jest prosty. ZE PAK musi dokończyć transformację energetyczną. Grupa chce ostatecznie odejść od spalania paliw kopalnych. Kluczowym projektem na najbliższe lata jest budowa nowoczesnego bloku gazowego.

Nowy zarząd ma sprawić, że proces ten przejdzie sprawnie i bez zakłóceń. Wzmocnienie nadzoru ma dać gwarancję, że strategiczne cele zostaną dowiezione na czas. Spółka dziękuje jednocześnie dotychczasowym członkom rady za lata pracy. Z funkcjami pożegnali się między innymi Wiesław Walendziak i Henryk Sobierajski.

Szerszy plan grupy Solorza

Warto zauważyć, że zmiany w ZE PAK to tylko element większej układanki. Podobne ruchy kadrowe zostały dokonane w całej Grupie Polsat Plus. Dzieci Zygmunta Solorza odświeżyły składy zarządów i rad nadzorczych w swoich najważniejszych spółkach.