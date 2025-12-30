Piotr Żak przejmuje stery. Rewolucja w energetycznym imperium Solorza
Grupa ZE PAK przechodzi gruntowne zmiany w swoim kierownictwie. Do głosu dochodzi młodsze pokolenie rodziny Solorzów. Ma to przyspieszyć wielką transformację energetyczną giganta.
Zmiany w Grupie ZE PAK
W ZE PAK (Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów i Konin) właśnie dokonało się potężne przetasowanie. Najważniejszą wiadomością jest powołanie Piotra Żaka na stanowisko Prezesa Zarządu. To jasny sygnał dla rynku. Rodzina właściciela chce mieć bezpośredni wpływ na to, jak spółka poradzi sobie z końcem ery węgla.
Nowe twarze w radzie i zarządzie
Zmiany nie kończą się na samym szczycie zarządu. Do Rady Nadzorczej dołączyli Aleksandra Żak oraz Tobias Solorz. Oboje objęli funkcje Wiceprzewodniczących. To wyraźne wzmocnienie tak zwanej perspektywy właścicielskiej. Dotychczasowy prezes, Andrzej Janiszowski, nie odchodzi z firmy. Pozostaje w zarządzie jako wiceprezes.
Do organów nadzorczych weszły też osoby z ogromnym doświadczeniem w biznesie i polityce. Wśród nich są Jarosław Grzesiak, Aleksander Grad oraz Daniel Ozon. Grzesiak to jeden z najlepszych prawników w kraju. Grad z kolei doskonale zna sektor energetyczny, bo w przeszłości kierował już ZE PAK-iem.
Pożegnanie z węglem i gazowy zwrot
Po co te wszystkie zmiany? Cel jest prosty. ZE PAK musi dokończyć transformację energetyczną. Grupa chce ostatecznie odejść od spalania paliw kopalnych. Kluczowym projektem na najbliższe lata jest budowa nowoczesnego bloku gazowego.
Nowy zarząd ma sprawić, że proces ten przejdzie sprawnie i bez zakłóceń. Wzmocnienie nadzoru ma dać gwarancję, że strategiczne cele zostaną dowiezione na czas. Spółka dziękuje jednocześnie dotychczasowym członkom rady za lata pracy. Z funkcjami pożegnali się między innymi Wiesław Walendziak i Henryk Sobierajski.
Szerszy plan grupy Solorza
Warto zauważyć, że zmiany w ZE PAK to tylko element większej układanki. Podobne ruchy kadrowe zostały dokonane w całej Grupie Polsat Plus. Dzieci Zygmunta Solorza odświeżyły składy zarządów i rad nadzorczych w swoich najważniejszych spółkach.
Grudzień 2025 roku zapisze się jako czas wielkiej pokoleniowej zmiany w tym imperium. Piotr Żak, który już wcześniej był aktywny w mediach i telekomunikacji, teraz bierze na barki odpowiedzialność za sektor energii. Dla ZE PAK zaczyna się zupełnie nowy rozdział. Piotr Żak został również Prezesem Zarządu Grupy Polsat Plus.