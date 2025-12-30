Stało się. Chiny mają wreszcie pierwsze układy do walki z AMD i NVIDIĄ

Lisuan Technology oficjalnie wchodzi w fazę komercjalizacji autorskich kart graficznych. Według informacji serwisu IT Home, rozpoczęły się już pierwsze dostawy układów z rodziny G100, prezentowanej kilka miesięcy temu. To ważny moment nie tylko dla samej firmy, ale też pierwszy krok Chin w kierunku uniezależnienia się od dominacji AMD oraz NVIDII.

Masowa produkcja ruszyła podobno 15 września 2025

Seria G100 oparta jest na architekturze TrueGPU i produkowana w litografii 6 nm od TSMC. W jej skład wchodzą dwa modele. 7G106 kierowany do graczy oraz 7G105 przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i serwerowych. To właśnie wersja gamingowa wzbudziła największe emocje, ponieważ podczas premiery producent deklarował wydajność na poziomie GeForce RTX 4060.

Pod względem specyfikacji wygląda to bardzo ambitnie. Układ 7G106 oferuje 192 jednostki teksturujące, 96 ROP-ów oraz moc obliczeniową (FP32) sięgającą 24 TFLOPs. Na pokładzie znalazło się 12 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej szynie danych. Wariant 7G105 podwaja VRAM do 24 GB i oferuje pełne wsparcie dla korekcji błędów ECC.

Karty te wspierają współczesne API, w tym DirectX 12, korzystają z interfejsu PCIe 4.0 i oferują własną technologię skalowania obrazu NSRR. Jest to rozwiązanie funkcjonalnie zbliżone do NVIDIA DLSS czy AMD FSR.