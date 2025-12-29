Przyrost masy ciała w tym okresie zaczyna się szybciej niż myśleliśmy

Jest coś takiego jak waga menopauzalna

Okazuje się, że przyrost masy ciała w okresie menopauzy zaczyna się szybciej, niż pojawia się ona sama. Nawet 10 lat przed menopauzą. Lekarze spotykają się z takimi historiami niemal codziennie. Odwiedzają ich pacjentki, które robią wszystko "jak należy", a mimo tego ich organizm jakby działał przeciwko nim. I choć styl życia ma ogromne znaczenie, to jednak przyczyna tkwi nie w sile woli, ale w fizjologii.

Większość kobiet spodziewa się, że walka z nadwagą rozpocznie się po menopauzie. Badania jednak wyraźnie sugerują, że prawdziwa zmiana metabolizmu następuje wiele lat wcześniej.

Podczas wieloletniego okresu przejściowego w menopauzę, organizm kobiety zaczyna mniej wydajnie przetwarzać cukier i węglowodany, a metabolizm znacznie spowalnia. To może prowadzić do przyrostu masy ciała — szczególnie w okolicy brzucha. Co ciekawe, mamy do czynienia z tym zjawiskiem nawet wtedy, gdy nawyki kobiety nie uległy zmianie.

Dzieje się tak dlatego, że zaczyna wahać się poziom estrogenu, pomagającego regulować rozkład tkanki tłuszczowej oraz regenerację mięśni. Organizm zaczyna magazynować go w inny sposób — przenosząc go z bioder i ud na brzuch.

Należy nieco zmodyfikować codzienne nawyki