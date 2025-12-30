W Biedronce za 49,99 zł. Taka Pranamat kosztuje 1200 zł

Co to ten Pranamat? Zapytaj influencerek

W pewnym momencie można było odnieść wrażenie, że z mat do codziennej regeneracji korzysta każda instagramowa influencerka w Polsce. Nie jest to jakieś kosmiczne rozwiązanie - ot cieniutka mata bambusowa w eleganckim pokrowcu z przyczepionymi plastikowymi "kwiatkami". Te ostatnie, gdy na nich się położymy, szczególnie bez ubrań, wbijają się w skórę i naciskają na powięzi. W efekcie mamy taki trochę bolesny masaż, który jednak w opinii wielu osób zapewnia ulgę i głęboki relaks.

Oryginalne maty Pranamat cechują się perfekcyjną jakością wykonania i odpowiedzialnym podejściem do użytych surowców.

Próbowałem sam, jak dla mnie to trochę za duży dyskomfort, ale moja mama sobie chwali. Chyba jednak najbardziej bolesna jest w tym wszystkim cena, bo oryginalny zestaw Pranamat to wydatek od 1178 zł za najuboższy wariant (zestaw klasyczny), nawet bez torby do przenoszenia, a taki z dodatkową mini-matą i poduszką rogalem to już ponad dwa tysiące - 2271 zł.

Na naśladowców nie trzeba było długo czekać, pomimo patentów posiadanych przez Pranamat

W tej sytuacji nikogo nie dziwi, że pojawiają się naśladowcy. Już w czasie pandemii można było za 200-300 zł kupić odpowiednik, ale to, co zrobiła Biedronka to prawdziwy szok. Zaledwie 49,99 zł za zestaw mata + poduszka + torba podróżna. I mówienie, że to dzieło Biedronki nie jest tutaj przypadkiem - GO Active to marka własna portugalskiej Biedronki.

Oprócz zestawów poduszka + mata dostępne są też oddzielnie poduszki GO Active w cenie 29,99 zł sztuka.

Pozostaje mieć nadzieję, że Biedronka nie złamała żadnych patentów łotewskiej marki Pranamat i Olga Grigorenko nie wpadnie zaraz z pozwem. Bo za 50 zł to nie szkoda wziąć nawet na próbę. Nie ręczę przy tym, że podobnie jak w oryginale w produkcie z Biedronki postawiono na etyczną produkcję, ekologiczne materiały (z recyklingu) i ręczne wykonanie.