Oppo pokaże w lutym jeden z najlepszych smartfonów na 2026 rok

Oppo przygotowuje się do premiery Find N6, kolejnego składanego flagowca i następcy Find N5. Informacje o specyfikacji urządzenia wyciekły dzięki leakerowi Digital Chat Station, co ujawniło najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednika.

Pod względem wyświetlaczy Find N6 zachowa znajome parametry z głównym ekranem AMOLED LTPO o przekątnej 8,12 cala w rozdzielczości 2K, z odświeżaniem 1-120 Hz. Zewnętrzny wyświetlacz AMOLED LTPO ma ponownie zaoferować przekątną 6,62 cala, rozdzielczość Full HD+ i odświeżanie 1-120 Hz.

Ważną, choć spodziewaną zmianą będzie zastąpienie układu Snapdragon 8 Elite najnowszym układem Snapdragon 8 Elite Gen 5. Z przecieku wynika, że Oppo Find N6 ma być dostępny w wersjach z 12 GB RAM i 1 TB pamięci oraz 16 GB RAM i 1 TB pamięci. Producent przewiduje także wariant z komunikacją satelitarną Beidou.

Kolejne zmiany dotyczą sekcji fotograficznej. Find N6 otrzyma konfigurację składającą się z aparatu 50 Mpix oraz potężnej jednostki 200 Mpix – ich konkretne przeznaczenie nie jest jeszcze jasne, a każda z tych matryc może być powiązana zarówno z głównym aparatem, jak i z telefoto. Kolejny aparat, ultraszerokokątny, zostanie ulepszony z 8 Mpix do 50 Mpix, a zestaw uzupełni 2-megapikselowy sensor multispektralny, który ma poprawiać dokładność kolorów, balans bieli i odwzorowanie tonów skóry. Przednie aparaty na obu ekranach zostaną ulepszone z 8 Mpix do 20 Mpix.

Bateria w Find N6 będzie składać się z dwóch ogniw o pojemnościach 2700 mAh i 3150 mAh, co da łącznie 5850 mAh pojemności minimalnej i prawdopodobnie około 6000 mAh pojemności typowej, w porównaniu do 5600 mAh w Find N5.

Urządzenie ma być oferowane w kolorach o nazwach Titanium, Deep Black i Golden Orange, a jego waga wynosi około 225 gramów, co jest zbliżone do Find N5. Grubość urządzenia nie została jeszcze ujawniona, choć poprzednik wyróżniał się niezwykle smukłą konstrukcją wynoszącą zaledwie 4,21 mm po rozłożeniu i 8,93 mm po złożeniu.