Komputery są w tym nadal beznadziejne. Suchar za sucharem

Google DeepMind pracuje nad budową sztucznej inteligencji, która może rozwiązać niektóre z najważniejszych problemów świata takich jak zmiany klimatyczne czy opracowanie nowych leków. W przerwie od zajęć poważnych badacze trafili na krytyczny problem.

Nie chcemy rozmawiać z Wikipedią

W artykule z początku czerwca grupa badaczy z DeepMind, w tym dwóch, którzy w wolnym czasie zajmują się improwizacją komediową, poprosiła 20 komików o podzielenie się swoimi doświadczeniami z używaniem czołowych chatbotów do pisania żartów. Wyniki były bezlitosne.

Uczestnicy stwierdzili, że AI jest nudna, nieoryginalna i zbyt politycznie poprawna. Jeden z nich porównał AI do „materiału komediowego z rejsów statkami z lat 50., ale trochę mniej rasistowskiego”. Sztuczna inteligencja co najwyżej nadaje się do spisania konspektu, ale zabawna nigdy nie była i nie jest.

AI nie jest na bieżąco

Obok dowcipów uniwersalnych i ponadczasowych, ludzkość bawią przede wszystkim żarty odnoszące się do bieżących wydarzeń. AI trenowany danymi z określonej ramy czasowej jest tutaj odwiecznie do tyłu, z kolei rozbudowane narzędzia moderacji narzucają mu określoną, czasem przesadną poprawność. I jest to problem, z którym będzie trzeba się jakoś uporać, jeśli firmy chcą przekonać konsumentów, by wpuścili sztuczną inteligencję szerzej do swoich domów.

Problem dostrzegł nie tylko DeepMind. xAI Elona Muska pozycjonuje Grok jako zabawniejszą alternatywę dla konkurencyjnych chatbotów. Z kolei Anthropic wypuściło w tym tygodniu nowy model AI, Claude 3.5 Sonnet, który według twórców jest między innymi znacznie lepszy w rozumieniu niuansów i humoru.

Niezależnie od podejścia, twórcy AI na razie są zgodni, że konieczne jest odnalezienie ostrożnej równowagi. Humor to narzędzie, które potrafi polaryzować, a granica między czymś zabawnym a obraźliwym może leżeć w różnych miejscach zależnie od odbiorcy.

Zobacz: OpenAI przejmuje Rockset. AI będzie szybsze i dokładniejsze

Zobacz: Amazon zrobi lepszą Alexę, ale będzie płatna

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock - Lomb

Źródło tekstu: Bloomberg, oprac. wł