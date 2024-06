OpenAI przejmuje Rockset. AI będzie szybsze i dokładniejsze

OpenAI, lider rozwiązań AI i wspierany przez Microsoft, ogłosił przejęcie startupu Rockset, zajmującego się analizą baz danych i wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym. Transakcja ma na celu zapewnienie lepszej infrastruktury dla produktów przeznaczonych dla przedsiębiorstw.

Wartość transakcji pozostaje tajemnicą, ale to setki milionów dolarów

Choć firmy nie ujawniły wartości transakcji, źródła zaznajomione ze sprawą podają, że OpenAI nabył Rockset za swoje udziały, wyceniając firmę na kilkaset milionów dolarów. To tym sposobem jedno z największych przejęć na rynku AI. Ostatnia wycena OpenAI wynosiła 86 miliardów dolarów w ofercie przetargowej z początku tego roku.

Rockset jest startupem założonym przez byłych inżynierów Meta. Zajmuje się wyszukiwaniem w czasie rzeczywistym i analityką baz danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do zadań takich jak chat boty czy wykrywanie anomalii. Startup uzyskał wsparcie takich firm jak Greylock, Sequoia oraz dział venture capital Hewlett Packard Enterprise. W zeszłym roku Rockset zebrał łącznie 105 mln dolarów finansowania.

Wiedza i doświadczenie Rockset w zakresie przetwarzania danych w czasie rzeczywistym i wyszukiwania wektorowego wzmocnią zdolność OpenAI do szybkiego dostępu i analizy ogromnych ilości informacji. Może to przyczynić się zarówno do przyspieszenia działania modeli językowych OpenAI, jak i do zwiększenia dokładności ich odpowiedzi. To natomiast jest smakowitym kąskiem dla przedsiębiorstw, które, choć doceniają rozwiązania AI, boją się halucynacji obecnych modeli językowych.

Źródło zdjęć: Shutterstock - rafapress

Źródło tekstu: Reuters, oprac. wł