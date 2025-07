Firmy technologiczne okradają Polaków. Ostre słowa ministra cyfryzacji

I chociaż nie ma w tym niczego dziwnego, ponieważ każdy woli, jak mu więcej pieniędzy zostaje, to z perspektywy budżetu naszego kraju trudno doszukiwać się pozytywów takiej sytuacji . Podobnego zdania jest Krzysztof Gawkowski, będący wicepremierem i ministrem cyfryzacji obecnego rządu.

Minister cyfryzacji ostro o big tech

Podatek cyfrowy ma być formą opodatkowania nałożoną na zagraniczne firmy, które czerpią zyski w naszym kraju, płacąc przy tym minimalne podatki. Minister podkreślił w rozmowie także, że podobny projekt Unii Europejskiej trafił do szuflady i nie znalazł się na liście opłat planowanych do wprowadzenia na najbliższe 7 lat. Według niego wynika to z faktu, że Bruksela przestraszyła się Donalda Trumpa i jego ceł.