Drony z masztem 5G? Już wkrótce uratują wiele żyć

Telekomunikacyjnie świat idzie do przodu, a operatorzy stale rozbudowują swoją infrastrukturę. Jednak nadal nie wszędzie jest zasięg, by w razie potrzeby móc zadzwonić po pomoc. Rozwiązaniem problemu mogą być drony z wbudowanym masztem telekomunikacyjnym.

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych dbają o to, by dostęp do ich usług miała coraz większa liczba osób. Nie ma już żadnego problemu z zasięgiem w miastach a nawet w większości wsi. Nadal są jednak miejsca na świecie, gdzie próżno szukać sygnału. Rozwiązaniem mogą okazać się drony z wbudowanymi masztami 4G lub 5G.

Drony z wbudowanymi masztami 4G lub 5G na ratunek ludzkości

Wypadek podczas wycieczki w trudno dostępnym miejscu, jak na przykład w górach, może skończyć się tragicznie, szczególnie gdy poszkodowani nie będą w stanie wezwać pomocy. Niestety, nadal w wielu miejscach na Ziemi są poważne braki w infrastrukturze telekomunikacyjnej.

Problem zdaje się zauważać Snowdonia Aerospace Centre, firma zamierza produkować specjalne drony z wbudowanymi masztami 4G lub 5G. Miałyby one wspomóc specjalistów w akcjach ratowniczych i poszukiwaniach zaginionych osób. Podczas misji typu search & rescue, drony patrolowałyby okolicę, dostarczając poszkodowanym dostęp do usług telekomunikacyjnych, potrzebnych do wezwania pomocy.

Początkowo tego typu drony miałyby działać głównie w Walii, w obszarach ze słabym zasięgiem lub jego brakiem. Póki co na rozwój projektu przeznaczono 500 tysięcy funtów i jest potrzebne co najmniej drugie tyle, by drony z wbudowanymi masztami telekomunikacyjnymi mogły stać się faktem.

