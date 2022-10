Ceny ogrzewania w górę? Znaleźli na to genialny sposób

Coraz wyższe ceny ogrzewania i prądu w wielu krajach nękają nie tylko zwykłych ludzi ale i przedsiębiorców. Klub z Glasgow znalazł doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy i jednoczesne przekształcenie się w bardziej przyjazny środowisku.

Niesnaski polityczne z Rosją doprowadziły do tego, że Federacja, która dotychczas zaopatrywała w gaz liczne kraje europejskie nagle zakręciła kurek, a ceny ogrzewania i prądu znacznie wzrosły. Ciekawym podejściem do zmniejszenia kosztów utrzymania lokalu i ekologii wykazał się jeden z klubów z Glasgow.

Energia odnawialna z ciepła wytwarzanego przez klientów?

Lokal SWG3 z Glasgow postanowił zastosować innowacyjny system ogrzewania, który wykorzystuje ciepło wytworzone przez ciała klientów tańczących na parkiecie. Gorące powietrze wytworzone podczas wysiłku fizycznego ulatuje przez dziury perforowanego sufitu, gdzie zostaje dodatkowo podgrzane i wypuszczone z powrotem do lokalu.

Glasgow venue creates renewable energy from body heat on the dancefloor — BBC News (UK) (@BBCNews) October 7, 2022

Za technologię BODYHEAT odpowiada firma TownRock Energy, która zajmuje się opracowywaniem rozwiązań geotermalnych. David Townsend założyciel tego przedsiębiorstwa wyjaśnia, że jeśli zaczniesz tańczyć w średnim tempie do muzyki The Rolling Stones, to jesteś w stanie wytworzyć nawet 250 W energii. Jeżeli DJ podkręci tempo w klubie, to klienci będą w stanie wygenerować nawet 500-600 W energii termicznej.

Andrew Fleming-Brown zarządzający SWG3 wyjaśnia, że zastosowanie tradycyjnej formy ogrzewania kosztowałoby 1/10 ceny technologii BODYHEAT. Wskazuje jednak, że inwestycja zwróci się w ciągu pięciu lat. Co więcej, pozwoli im to na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla nawet o 70 ton rocznie.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: BBC News