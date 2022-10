Szczury mają ocalić ludzkość. I nie, to nie żart

Klęski żywiołowe jest to coś, na co mamy marginalny wpływ. W wielu przypadkach ludzkość może jedynie minimalizować szkody. Właśnie taki jest cel projektu APOPO, który ma pomóc w odnajdywaniu ludzi w zgliszczach powstałych na skutek trzęsienia ziemi.

Pożary, powodzie, tornada i trzęsienia ziemi to zjawiska, z którymi człowiek nie może się mierzyć, lecz jedynie próbować minimalizować ich szkody. Belgijska organizacja non-profit bada niekonwencjonalną metodę odnajdowania ludzi uwięzionych w ruinach zwalonych budynków przez trzęsienia ziemi. Zamierzają oni wykorzystywać w tym celu szczury.

Szczury na ratunek ludzkości

Szczury to niezwykle inteligentne zwierzęta, które można skutecznie wytresować i nauczyć schematów działania. Dodatkowo, są one naturalnie ciekawskimi stworzeniami, co może się okazać kluczowe w akcjach typu search & rescue. Oczywiście ważny jest też ich mały rozmiar, który umożliwia im przedostanie się przez nawet najmniejszą szparę oraz doskonały węch.

Te wszystkie atuty postanowili wykorzystać belgijscy naukowcy z organizacji APOPO, którzy przez ostatnie lata skupili się na tresowaniu szczurów, by było one w stanie znaleźć człowieka w gruzowisku i poinformować o tym ratowników. RescueRATs, jak nazywają je badacze, są zaopatrzone w specjalne plecaki z wmontowanymi kamerami i mikrofonami oraz nadajnikiem lokalizacyjnym. Dzięki temu, ratownicy będą mogli widzieć i słyszeć, co dzieje się pod gruzami budynku.

Szczury są wytresowane w taki sposób, by w razie odnalezienia rannego człowieka wcisnęły odpowiedni guzik na swojej kamizelce, który od razu informuje ratowników o pozycji szczura. Za powstanie szczurzej kamizelki wraz z plecakiem odpowiedzialny jest wydział technologii na Uniwersytecie w Eindhoven.

Szczury trenowane są w warunkach symulacyjnych, a ich praca wygląda obiecująco. Jednak wytrenowanie ich nie jest wcale łatwą sprawą i trwa to zwykle około roku. Projekt jest jednak dopiero we wczesnej fazie rozwoju.

Odnajdywanie osób przygniecionych przez zwalone budynki po trzęsieniu ziemi nie jest jedynym pomysłem na wykorzystanie szczurów. W ramach projektu APOPO uczy się je również odnajdywać miny przeciwpiechotne oraz wyczuwać gruźlicę.

