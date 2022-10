Boston Dynamics pokazuje, na co stać ich roboty

Boston Dynamics, jedna z najbardziej rozpoznawalnych firmy produkujących roboty, udostępniła nagranie, na którym można zobaczyć, jak ich cyberpsy tańczą do muzyki z gatunku K-pop.

Boston Dynamics jest firmą, która od lat zajmuje się tworzeniem i rozwojem technologii związanych z robotyką. Przedsiębiorstwo już niejednokrotnie udostępniało nagrania i raporty pokazujące ile tak naprawdę ich roboty potrafią. Okazuje się, że całkiem sporo, bo oprócz chodzenia, orientacji w terenie i pokonywania przeszkód, są bardzo dobrymi tancerzami.

Robopsy Boston Dynamics znowu tańczą

Minął już niemal rok od kiedy Boston Dynamics udostępniło klip, na którym ich roboty tańczyły do muzyki The Rolling Stones. Udało im się doskonale odwzorować choreografię Micka Jaggera z teledysku do piosenki "Spot Me Up". Wtedy główną rolę pełnił jeden robot, który wcielił się w legendarnego muzyka, a reszta była zaledwie tłem.

Tym razem Boston Dynamics weszło na wyższy poziom i nauczyło swoje robotyczne psy tańca synchronicznego. Roboty tańczyły razem do muzyki BTS, najbardziej znanego zespołu z gatunku K-pop. Specjalna choreografia została utworzona do piosenki "Permission to Dancce". W komentarzach na platformie YouTube pojawiło się wiele komentarzy z pełnym uznaniem dla pomysłowości twórców. Niektórzy sugerowali nawet, że roboty Boston Dynamics miałyby szansę zwyciężyć w programie "Mam Talent".

Co więcej, w teledysku możemy zobaczyć nie tylko psy-roboty, lecz pojawia się tam również Atlas, czyli człekokształtny robot Boston Dynamics.

Zobacz: Boston Dynamics z odważną inicjatywą. "Nie" dla uzbrajania robotów

Zobacz: Wielu ludzi straci pracę. Wszystko przez tę maszynę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Boston Dynamics / YouTube

Źródło tekstu: Boston Dynamics