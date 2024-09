5G zabija? Odpowiedź nie wszystkim się spodoba

Wpływ telefonów komórkowych na nasze zdrowie, od zawsze budziło ogromne emocje. Wystarczy przywołać na myśl tw wszystkie protesty, którym przyświeca hasło "Stop 5G". Co o tej budzącej trwogę kwestii mówią najnowsze wyniki badań?

WHO ogłosiło wczoraj wyniki najnowszych badań odnośnie związku między telefonem komórkowym, a rakiem mózgu . Analizy wykazały, że żaden taki związek nie występuje. Co zatem z wszelkimi protestami, opatrzonymi transparentami "Stop 5G"? Wygląda na to, że nie powinny straszyć tego typu kwestiami.

Zgodnie z nowymi wynikami badań, przeprowadzonych na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): nie ma związku między korzystaniem z telefonu komórkowego, a zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka mózgu.

- czytamy w komunikacie prasowym dla agencji Reuters.

Pomimo ogromnego wzrostu wykorzystania technologii bezprzewodowej, nie zaobserwowano wzrostu występowania nowotworów mózgu. Tak wykazały badania, opublikowane we wtorek. Dotyczą one osób, które przeprowadzają długie rozmowy telefoniczne, a także tych, które korzystają z telefonów komórkowych od ponad 10 lat. Analiza objęła 63 przeprowadzonych badań, z lat 1994-2022. Przeprowadziło ją 11 badaczy z 10 krajów, w tym australijski urząd ds. ochrony radiologicznej.

Oceniano wpływ częstotliwości radiowych, stosowanych w telefonach komórkowych, a także w telewizorach, monitorach i radarach.

Żadne z badanych powiązań nie wykazało zwiększonego ryzyka.

- powiedział Mark Elwood, profesor epidemiologii nowotworów na Uniwersytecie a Auckland.

Badanie skupiało się na przeglądzie chorób takich, jak nowotwory mózgu u dorosłych i dzieci, a także raka przysadki mózgowej, gruczołów ślinowych i białaczki. Brano pod uwagę możliwość ryzyka, związanego z używaniem telefonu komórkowego, stacji bazowej lub nadajników, a także ryzyka związanego z wykonywanym zawodem.

WHO i inne międzynarodowe ograny ochrony zdrowia stwierdziły, że na dzień dzisiejszy nie ma ostatecznych dowodów na negatywne skutki zdrowotne promieniowania, używanego przez telefony komórkowe. Ale oczywiście, nie zniechęcają w żaden sposób do dalszych badań w tym temacie. Wręcz przeciwnie - gorąco zachęcają.

Zobacz: Rekordowe upały zabijają. WHO alarmuje

Zobacz: Wytrzymali bez nich dwa tygodnie. Wyniki eksperymentu zaskakują

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Andrii Iemelianenko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: reuters.com