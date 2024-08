Rekord goni rekord, ale daleko do radości. Zamiast tego alarm

Okazuje się, że o nic innego, jak o niepokojącą sytuację, związaną z ekstremalnymi upałami, które ostatnio rozlewają się po Starym Kontynencie. Raz po raz odnotowuje się kolejne rekordy w tej kwestii. I nie ma tu się wcale z czego cieszyć. Szacuje się, że upał jest przyczyną około 175 tysięcy zgonów rocznie. Niestety, temperatury w rejonie Europy, rosną jak szalone, w tempie dwukrotnie wyższym niż średnia światowa.

Według danych, ogłoszonych przez europejski oddział WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) ekstremalne temperatury zabijają ponad 175 tysięcy osób rocznie. Co gorsza, temperatury rosną w Europie zdecydowanie za szybko. Szybciej niż w innych częściach świata. Według agencji AFP w latach 2000-2009 na całym świecie miało miejsce około 489 tysięcy przypadków śmierci z powodu upałów, w tym ponad 175 tysięcy dotyczyło Europy. Zdaniem agencji, w ciągu dwóch ostatnich dekad śmiertelność w powodu wysokich temperatur wzrosła o 30 procent.

- oświadczył Dyrektor Regionalny WHO w Europie, Hans Kluge.

