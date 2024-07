Ten natrętny owad pomoże rozwiązać globalny problem

Australijscy naukowcy pracują nad genetycznymi modyfikacjami, które mogą rozwiązać problem z nadmierną produkcją śmieci generowanych przez człowieka. A wszystko to za sprawą pospolitego owadu, od którego się odganiamy na co dzień.

Czarna mucha przybywa na ratunek

Według naukowców, odpowiednio zmodyfikowana genetycznie mucha, może nie tylko zjadać więcej organicznych śmieci, ale także wyprodukować z nich pożyteczne materiały takie, jak biopaliwa, smary, czy nawet pokarm dla zwierząt. Czarna mucha (zwana także czarnym żołnierzem) jest już wykorzystywana przy przetwarzaniu odpadów organicznych. Jednak niewielka zmiana genetyczna może sprawić, że zakres jej zastosowania zdecydowanie się zwiększy.

Australijscy naukowcy z Uniwersytetu Macquarie w Sydney opublikowali właśnie wyniki swoich badań, według których czarne muchy mogą pomóc ludzkości w walce ze zmianami klimatycznymi.

Świat zmierza w kierunku katastrofy klimatycznej. Jednym z jej powodów są odpady na wysypiskach śmieci, które uwalniają metan do atmosfery. Musimy wyeliminować to zjawisko.

- twierdzi dr Kate Tepper.

Wkrótce utoniemy w śmieciach

Według badaczy, ważnym elementem walki o klimat na naszej planecie jest właśnie zarządzanie odpadami organicznymi, których ludzkość generuje około miliarda ton rocznie. Zastosowanie much oraz ich larw może pozwolić na rozwiązanie tego problemu. Wybór czarnej muchy nie jest przypadkowy - jest bardzo łatwa w kontroli genetycznej i występuje na niemal wszystkich kontynentach. Samica składa od 500 do 900 jaj, w cyklu od 5 do 9 dni. Larwy mogą zjadać dwa razy więcej odpadów niż wynosi ich masa ciała. Jednym słowem, to nic innego jak tania i wydajna siła robocza w procesie eliminowania odpadów organicznych. Naukowcy poszukują obecnie sposobu na stworzenie zamkniętego obiegu, w którym odpady będą częścią procesu tworzenia z nich nowych produktów.

Zespół doktor Tepper powołał nawet komercyjną spółkę, która na bazie ich odkryć ma stworzyć genetycznie modyfikowaną muchę, którą będzie można wykorzystać w obiektach utylizacji śmieci.

