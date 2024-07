Sztuczka, która pomaga na kaca została zdemaskowana. Wielka szkoda

Poszukiwanie lekarstwa na kaca, jest niczym poszukiwanie Świętego Graala. Stare jak sam alkohol. Co chwila pojawiają się jakieś nowe pomysły i środki zaradcze. Brakuje jednak naukowych dowodów na ich skuteczność.

Kieliszek oliwy odgoni kaca?

Ostatnio, dużą popularnością cieszy się teoria, że wypicie kieliszka oliwy z oliwek przed spożyciem alkoholu, może zapobiec kacowi. Pomysł ten spopularyzował producent muzyczny Benny Blanco, który powiedział o nim głośno w programie The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Sposób, który promuje muzyk, zakłada że oliwa z oliwek może powlekać żołądek i spowalniać wchłanianie alkoholu. W ten sposób objawy kaca zostają złagodzone. Mimo, że teoria ta brzmi bardzo wiarygodnie, nie ma żadnych naukowych dowodów na jej skuteczność.

Teoria stojąca za tą sztuczką. polega na tym, że wysoka zawartość tłuszczu tworzy powłokę na wyściółce żołądka, spowalniając szybkość, z jaką alkohol jest wchłaniany do krwiobiegu. Właśnie to wolniejsze wchłanianie ma spowalniać intensywność kaca.

To tylko mit i efekt placebo

Choć jest prawdą, że tłuste pokarmy mogą w pewnym stopniu spowalniać wchłanianie alkoholu, skuteczność tej taktyki nadal jest wątpliwa. Wchłanianie alkoholu odbywa się w jelicie cienkim, a tylko 20% jest absorbowane w żołądku. Oznacza to, że jeśli nawet oliwa z oliwek spowolni początkowe wchłanianie w żołądku, to większość alkoholu i tak zostanie wchłonięta w późniejszym etapie procesu trawienia. Ponadto, metabolizm organizmu i naturalny rozkład alkoholu, obejmuje chemiczną zmianę z wątroby za pomocą jej własnego mechanizmu białkowego. I to właśnie to jest główną przyczyną kaca, taką jak odwodnienie, ból głowy i nudności. Oliwa z oliwek nie wpływa w żaden sposób na zakłócenie tego procesu metabolicznego. Nie zmienia też skutków kaca.

Zamiast wierzyć z wypicie kieliszka oliwy przed alkoholem lepiej zastosować inne środki zaradcze. Nawodnić się wystarczająco, dobrze odżywić oraz co najważniejsze - pić z umiarem. Po spożyciu alkoholu natomiast, uzupełnić dietę w elektrolity oraz inne składniki, które pomogą organizmowi zregenerować się.

Wszelkie opowieści o oliwie z oliwek na kaca to raczej anegdoty, które są związane z efektem placebo. Wiara w skuteczność środka zaradczego może w wielu przypadkach prowadzić do odczuwalnej poprawy, nawet jeśli środek nie jest naukowo udowodniony jako skuteczny.

- twierdzi Justin Stebbing, profesor nauk biomedycznych w Anglia Ruskin Uniwersity.

Zobacz: Ten produkt zaskoczył naukowców. Na pewno masz go w lodówce

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: zimmytws / Shutterstock.com

Źródło tekstu: sciencealert.com