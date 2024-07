Niepokojący rekord dla Ziemi. Znowu to zrobiliśmy

Ostatnia niedziela, czyli 21.07.2024 to dzień, w którym Ziemia zanotowała kolejny niebezpieczny rekord. Tym samym poprawiliśmy wynik sprzed roku, ale nie jest to powód do radości.

Jak wynika z danych Copernicus Climate Change Service, ostatnia niedziela była najgorętszym dniem na Ziemi w historii prowadzonych pomiarów. Średnia globalna temperatura wyniosła 17,09 stopni Celsjusza. I zanim zaczniecie pisać, że to przecież wcale nie tak dużo, podkreślę to jeszcze raz – chodzi o średnią. Dlaczego to tak ważne?

Kolejny groźny rekord

Często pojawiającymi się argumentami ze strony osób negujących samo istnienie globalnego ocieplenia, jego antropogeniczne pochodzenie lub konieczność przeciwdziałania temu zjawisku są zdania “Ale u nas jest zimno” czy “W końcu latem nad Bałtykiem będzie cieplej”. Globalne ocieplenie nie wyklucza, że miejscami może zrobić się chłodniej. Ale właśnie ta średnia oraz kolejne miejscowe rekordy ciepła wskazują, że jest się o co martwić.

I chodzi tu nawet o tak pozornie małe zmiany, jak w przypadku wspomnianego rekordu – wynik podniósł się o 0,01 stopnia w porównaniu do zeszłego roku. Ale dla porównania ponad rok temu rekord ten (został odnotowany 12 sierpnia 2016 roku), wynosił 16,8 stopnia. Widać więc, że ostatnie dwa lata są wyjątkowo gorące. Oczywiście, nie bez znaczenia w tym kontekście jest obecne w ostatnim czasie na Ziemi zjawisko El Niño. Ale jest ono raczej wisienką na torcie zrobionym naszymi rękoma. A efektem są kolejne fale pożarów, które pojawiają się coraz częściej dokonując przy tym sporych zniszczeń.

🌡️New global temperature record.#CopernicusClimate preliminary data show the daily global average temperature reached 17.09°C (21 July 24), very marginally above the previous record of 17.08°C (6 July 23).



Find out more 👉 https://t.co/zl69Lxecui pic.twitter.com/QZrvWB3oxb — Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) July 23, 2024

Jak wskazuje NBC News, tylko w ubiegłym tygodniu fale upałów w południowej i środkowej Europie spowodowały pożary w południowych Włoszech i zmusiły greckie Ministerstwo Kultury do czasowego zamknięcia Akropolu. W USA ostrzeżenia o nadmiernych upałach obowiązywały we wtorek w sześciu stanach. I jeśli wciąż Wam mało, to warto wiedzieć, że poprzedni miesiąc był najgorętszym czerwcem w historii pomiarów, a także, jak wynika z danych systemu Copernicus, trzynastym miesiącem z rzędu, w którym pobito rekord temperatury.

