Wytrzymali bez nich dwa tygodnie. Wyniki eksperymentu zaskakują

Dwie badaczki z Kanady i USA przeprowadziły eksperyment. Postanowiły sprawdzić jak dwa tygodnie detoksu od mediów społecznościowych wpłynie na zdrowie oraz stan psychiczny osoby pełnoletniej. Nie wszystkie wnioski były takie, jak się spodziewano.

Detoks prawdę ci powie

Badania odnośnie wpływu mediów społecznościowych na nasze zdrowie przeprowadziły: Paige Coyne z organizacji Henry Ford Care oraz Sarah Woodruff z Uniwersytetu Windsor. Przeprowadzono je na grupie 31 osób, w wieku od 18 do 30 lat. Wszyscy uczestnicy byli przeciętnymi użytkownikami platform społecznościowych, co oznaczało, że korzystali z nich minimum godzinę dziennie. Wszyscy mieli telefony, które podawały czas spędzony przed ekranem. W ramach eksperymentu, poproszono ich o ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem do 30 minut, przez dwa tygodnie. W tym czasie, uczestnicy badania, mieli do wypełnienia trzy ankiety.

Wnioski zaskoczyły w jednym aspekcie

Okazało się, że wszystkie badane osoby wykazały poprawę w zakresie zdrowia. I to była bardzo dobra wiadomość. Poprawie uległa przede wszystkim jakość snu, a co do poziomu stresu to poszybował on znacznie w dół. Obniżyła się też presja konieczności uczestniczenia w życiu mediów społecznościowych. Rozczarowujace jednak, było to, że wcale nie odnotowano wpływu na aktywność fizyczną. Pojawiły się też głosy, że niektórzy dość mocno odczuli brak kontaktu ze znajomymi oraz rodziną.

Okazało się także, że uczestnikom badania wcale nie było łatwo uciec od korzystania z telefonu. W czasie, kiedy nie mogli toczyć oni dyskusji w mediach społecznościowych na telefonie, grali w gry lub korzystali z innych urządzeń.

Zobacz: Ten czynnik bywa bagatelizowany. Tymczasem, ma kolosalne znaczenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: farit_86 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Behavioral Sciences