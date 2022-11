W VR i przez AI - tak może wyglądać twoja następna rozmowa o pracę

Wirtualna rzeczywistość może w przyszłości odegrać bardzo ważną rolę w kwestii rozmów rekrutacyjnych. Naukowcy połączyli VR z AI i są zachwyceni efektem.

Ubierasz garnitur i jedziesz do siedziby firmy, by równie elegancko ubrana osoba przeprowadziła z tobą wywiad. Jedni doskonale odnajdują się w takich sytuacjach i mogą zabłysnąć, a inni pomimo bycia specjalistami w swoich dziedzinach mogą zostać źle odebrani ze względu na gorsze umiejętności społeczne. Naukowcy wymyślili sposób rekrutacji, który zminimalizuje wpływ czynnika ludzkiego.

Rozmowa rekrutacyjna przyszłości to VR i AI

W ostatnich latach mogliśmy zaobserwować drastyczny rozwój możliwości sztucznej inteligencji. Firma Bodyswaps postanowiła wykorzystać jej potencjał w swoim projekcie. Stworzyli program w wirtualnej rzeczywistości, w którym mogłyby zostać przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Grupą testową zostali studenci z Sandwell Collage w West Bromwich.

Firma stworzyła awatar reprezentujący kandydatów na pracowników i drugi, rekrutera sterowanego przez sztuczną inteligencję. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym człowiek nie byłby oceniany przez drugiego człowieka, a interakcje ze sztuczną inteligencją mają być mniej stresujące. Jest to program szkoleniowy, skierowany do uczniów i studentów, by stworzyć dla nich symulacyjne warunki rozmowy rekrutacyjnej i zwiększyć ich szansę dostania pracy w przyszłości.

AI wypytywało uczestników programu o rzeczy typowe dla rozmowy o pracę, poczynając od "największych osiągnięć" a kończąc na bardziej filozoficznych pytaniach typu: "wolisz być kochany, czy by inni bali się ciebie". Po zakończonym wywiadzie sztuczna inteligencja od razu zapewnia informację zwrotną o tym, co kandydat robił dobrze, a co nadal jest do poprawy.

Źródło zdjęć: Bodyswaps

Źródło tekstu: BBC News