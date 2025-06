Będą robić te badania wszystkim dzieciom. Chodzi o DNA

Chcą wyprzedzić choroby zanim one wystąpią

Brytyjskie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało rewolucję w medycynie. W przeciągu 10 lat tamtejsza służba zdrowia zacznie wykonywać odczyty całej sekwencji genomu każdego noworodka, aby oszacować szansę wystąpienia chorób śmiertelnych. Sekretarz Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii Wes Streeting zapowiedział, że pozwoli to wyprzedzać o krok choroby, zanim zdążą one wystąpić. Streeting podkreśla, że w ten sposób NHS (brytyjska służba zdrowia) będzie mogło spersonalizować środki leczenia dla każdego pacjenta, zanim jeszcze pojawią się symptomy pewnych chorób. Już w październiku 2024 r. NHS zapowiedziało, że przebada 100 tys. noworodków pod kątem 200 przypadłości genetycznych, co było pierwszym takim działaniem zorganizowanej służby zdrowia na całym świecie.