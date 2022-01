Wkrótce możesz jeździć samochodem marki Sony

Sony zaskoczyło na targach CES 2022 w Las Vegas. Japońska marka zaprezentowała prototypy nowego, elektrycznego samochodu.

Sony prawdopoodbnie planuje wejść na całkowicie nowy dla siebie rynek motoryzacyjny. Japońska firma, znana z produkcji konsol PlayStation, telefonów Xperia oraz telewizorów Bravia, zaprezentowała na targach CES 2022 prototypy nowego samochodu.

Sony wchodzi na rynek motoryzacyjny?

Już w zeszłym roku Sony zaprezentowało prototyp znany jako Vision-S EV, czyli elektrycznego sedana. Teraz dołącza do niego model Vision-S 02, który jest elektrycznym SUV-em. Czy wkrótce oba auta będą jeździć po naszych drogach?

Oprócz tego Sony powołuje do życia nową submarkę, czyli Sony Mobility, która ma się skupić właśnie na rynku motoryzacyjnym. To jasna sugestia, że w którymś momencie Japończycy zamierzają wprowadzić swoje modele do sprzedaży, chociaż nie wiemy, kiedy mogłoby to nastąpić.

Zastanawiamy się nad komercyjną premierą samochodów elektrycznych Sony.

- powiedział Kenichiro Yoshida, prezes Sony.

Na razie nie wiemy nic więcej na temat ewentualnych planów Sony. Zarówno Vision-S EV, jak i Vision-S 02 to modele koncepcyjne i nie wiadomo czy, a jeśli tak, to w jakiej formie trafią do sprzedaży. Widać jednak, że Japończycy mocno zainteresowali się rynkiem motoryzacyjnym. Powołanie nowej submarki dowodzi, że plany Sony są raczej poważne.

Zobacz: UE zadecydowała. Od lipca ważne zmiany dla kierowców

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Sony

Źródło tekstu: Sony