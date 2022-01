UE zadecydowała. Od lipca ważne zmiany dla kierowców

Wszystkie samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą obowiązkowo wyposażone w technologię zapisującą informacje na temat jazdy. Już od tego roku.

Już od tego roku wszystkie samochody sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będą obowiązkowo wyposażone w czarne skrzynki na wzór tych w samolotach. To efekt nowych przepisów, które wchodzą w życie już 6 lipca 2022 roku.

Od tego roku samochody będą zbierać informacje

Chodzi o rejestrowanie danych na temat jazdy, w tym między innymi: prędkości samochodu, hamowania, kątu skrętu kierownicy oraz działania systemów bezpieczeństwa, w tym czy zapięte były pasy tak kierowcy, jak i pasażerów.

Kto będzie miał dostęp do tych danych? Na razie jedynie służby bezpieczeństwa, dla których mają to być bezcenne informacje w przypadku ewentualnych zdarzeń drogowych, jak kolizje oraz wypadki. Dodatkowo system ma przesyłać dane do samych producentów, gdyby przytrafiło się coś niespodziewanego. Do rekordów nie będą miały dostępu firmy ubezpieczeniowe, przynajmniej na razie.

Częścią nowego systemu ma być też ISA, czyli Inteligentny Asystent Prędkości (Intelligent Speed Assistance), który poinformuje kierowcę o przekroczeniu obowiązujących limitów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ma to być jedynie informacja. Mechanizm nie zaoferuje żadnych funkcji automatycznego hamowania na wypadek przekroczenia prędkości.

