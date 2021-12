Elon Musk poszedł po rozum i wyłącza kontrowersyjną usługę

Tesla, odpowiadając na naciski, zmienia zdanie i rezygnuje z możliwości uruchamiania gier wideo podczas jazdy.

Systemy rozrywki pokładowej we wszystkich teslach są aktualizowane tak, by uniemożliwić odpalanie gier wideo w trakcie jazdy – pisze dziennik The Guardian. Co warte dodania, ruch ten spółka Elona Muska wykonuje zaledwie dzień po tym, jak a merykański urząd ds. transportu drogowego (NHTSA) formalnie otworzył śledztwo mające ustalić, czy rzeczona funkcja negatywnie wpływa na poziom koncentracji kierowców.

Kończy się tym samym kilkutygodniowa debata nad bezpieczeństwem, zapoczątkowana serią skarg skierowanych do NHTSA przez zaniepokojonych uczestników ruchu drogowego.

Tesla robi krok w tył

Przypomnijmy: Tesla wprowadziła gry wideo do swych samochodów w lipcu 2019 roku, ale wówczas jako funkcję działającą wyłącznie podczas postojów. Sam Elon Musk zarzekał się wtedy, że ograniczenie to zostanie zdjęte dopiero wtedy, gdy moduł Autopilota doczeka się zatwierdzenia przez stosowne organy, taka chwila jednak nie nadeszła.

Za to, zupełnie nieoczekiwanie, w lipcu br. pojawił się update, który pozwolił na uruchamianie gier po zatwierdzeniu, że siedzi się na fotelu pasażera. To niby rozsądne, ale, jak zauważono, równolegle bez wyjątków blokowane pozostały Netflix czy YouTube. Zażądano wyjaśnień.

Zobacz: Elon Musk chce, aby kierowcy władowali się w drzewo. Serio

NHTSA, naciskana przed opinię publiczną, na początku grudnia zapowiedziała śledztwo. Mimo gorączkowych zapewnień ze strony zarówno samego Muska, jak i rzeczników Tesli, że firma kwestię bezpieczeństwa traktuje z najwyższym priorytetem. Niemniej, jak widać, dalsze procesu nie są już konieczne. Producent z grania w trakcie jazdy rezygnuje, a zatroskani mogą spać spokojnie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (King Photo)

Źródło tekstu: The Guardian, oprac. własne