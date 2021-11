Zaćmienie Księżyca w 58 sekund. To wideo trzeba zobaczyć

19 listopada 2021 roku Ziemia znalazła się między Słońcem a Księżycem. Doszło do najdłuższego od XV wieku zaćmienia. Oto wideo dla niecierpliwych. Lub zapominalskich.

Zaćmienie Księżyca w nocy z 18 na 19 listopada było wprawdzie częściowe, bo zasłonięte zostało 97 proc. Srebrnego Globu, ale za to jest to najdłuższe tego rodzaju zjawisko w ostatnich stuleciach. Trwało dokładnie 3 godziny, 28 minut i 23 sekundy.

Obserwatorium Griffitha z Los Angeles transmitowało zjawisko w czasie rzeczywistym, a następnie opublikowało wideo. Gdyby jednak ktoś tę sprawę przeoczył, albo literalnie nie miał czasu i ochoty, by przez blisko 3,5 godz. wgapiać się w monitor, to może niniejszym zaległości nadrobić. I to w ciągu niespełna minuty, bo tyle właśnie trwa przygotowany przez naukowców timelapse.

Spostrzegawczy zauważą, że nasz naturalny satelita momentami przybiera niecodzienną, czerwonawą barwę. To jednak zupełnie normalne, bo powłoka gazowa ziemi, rozpraszając promienie słoneczne, niweluje krótsze fale niebieskie, podczas gdy pozostają te dłuższe, czerwone.

Opublikowany materiał jest natomiast tym ciekawszy, że akurat w Polsce zaćmienie z 19 listopada widoczne było raczej kiepsko. Głównie w zachodnich regionach kraju, w dodatku wyłącznie na moment przed zachodem słońca. Tak więc, mimo iż najdłuższe od roku 1440, przeszło trochę mimochodem. No, ale od czego mamy technologię i YouTube'a.

