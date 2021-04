Superksiężyc pierwszy raz w 2021 roku. Warto wcześnie wstać na „różową pełnię”

Superksiężyc będzie widoczny w nocy z 26 na 27 kwietnia. Warto wcześnie wstać we wtorek – największy będzie o 5:33. Znawisko będzie widoczne na terenie całego kraju, jeśli tylko pogoda dopisze. Kolejną taką pełnię będzie można obserwować 26 maja.

Zjawisko nazywane superksiężycem pojawia się cyklicznie i nie jest to zwykła pełnia Księżyca. Wygląda to zjawiskowo, bo Księżyc jest wtedy wyjątkowo duży i jasny. NASA podaje, że superksiężyc jest o 14% większy i nawet 30% jaśniejszy, niż gdy znajduje się daleko od Ziemi. Jeśli tylko spodziewasz się dobrej pogody we wtorek wcześnie rano, polecam spojrzeć w niebo. Księżyc wzejdzie na wschodzie o zachodzie Słońca i zajdzie na zachodzie, gdy Słońce będzie już na niebie.

Kolejna okazja na obserwowanie superksiężyca będzie 26 maja.

Superksiężyc – jak to się dzieje?

W naturze niewiele rzeczy jest idealnie okrągłych i na pewno nie należy do nich orbita, po której Księżyc porusza się wokół Ziemi. Czasem jest bliżej (mówimy wtedy, że znajduje się w perygeum), a czasem dalej (w apogeum). Różnicę w rozmiarze doskonale widać z Ziemi.

Superksiężyc to moment, gdy Księżyc jest jednocześnie w perygeum i w pełni. Wtedy Ziemia, Słońce i Księżyc są ustawione w linii prostej, a przy tym Księżyc jest najbliżej Ziemi, jak to tylko możliwe. To dzięki temu Superksiężyc widziany z Ziemi jest więc duży i wyjątkowo jasny.

W historii kwietniowy superksiężyc miał wiele nazw, w tym pełnia jajeczna, paschalna (od tej pełni obliczana była data Wielkanocy), rybna czy różowa (od kwitnących wtedy floksów). Moja ulubiona nazwa to pełnia kiełkującej trawy i chyba nie trzeba tłumaczyć, skąd się wzięła. Zresztą, każda pełnia miała swoje przezwiska, powiązane z naturą czy rolnictwem. Pojęcie „superksiężyc” jest relatywnie nowe – powstało dopiero w 1979 roku – i nie pochodzi ze środowiska naukowego. Termin ten ukuł astrolog Richard Nolle, twierdząc, że jest powiązane z trzęsieniami ziemi i innymi kataklizmami. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów i nie ma się czego bać.

