NASA wysyła teleskop Webba w kosmos. Tu obejrzysz start!

NASA zaplanowała wysłanie teleskopu Jamesa Webba w kosmos na 25 grudnia. Myślę, że fani eksploracji kosmosu nie mogli dostać lepszego prezentu. Start został zaplanowany na 13:20 polskiego czasu i możesz go oglądać na żywo.

Tradycyjnie już NASA udostępnia transmisję ze startu rakiety Ariane 5, która wyniesie teleskop w przestrzeń kosmiczną. Operacja ma miejsce w Gujanie Francuskiej, a konkretnie na lądowisku we francusko-europejskim Gujańskim Centrum Kosmicznym.

Wiem, że nie możesz się doczekać, więc poniżej zamieściłam przekaz na żywo z YouTube'a.

Skąd się wzięliśmy? Teleskop znajdzie odpowiedź

Treleskop Jamesa Webba to najbardziej zaawansowane obserwatorium kosmiczne, jakie kiedykolwiek zbudowaliśmy. To efekt 25 lat pracy inżynierów z całego świata (z NASA, ESA i kanadyjskiej CSA), a wyniesie go w przestrzeń największa rakieta, jaką obecnie dysponujemy.

Zobacz: NASA zabierze Twoje imię na Marsa. Wystarczy się zapisać

Zobacz: Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba pomyślnie przeszedł testy środowiskowe

Naukowcy mają nadzieję, że dzięki niemu uda się zaobserwować miejsca, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy i wydarzenia, których nigdy nie doświadczyliśmy. Poniekąd teleskop pozwoli zajrzeć w przeszłość. Dzięki temu być może uda się odpowiedzieć na najważniejsze pytania, które nurtują ludzkość od tysięcy lat. Chodzi o pochodzenie wszystkiego, co nas otacza. W końcu dowiemy się, co wydarzyło się 13,5 miliarda lat temu, gdy powstały pierwsze gwiazdy i galaktyki.

Poza tym poznamy nasze sąsiedztwo. Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba będzie w stanie zajrzeć do atmosfery obcych światów, obserwować czarne dziury i gwiazdy, które dopiero powstają.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA