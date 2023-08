Sensacja na Marsie. Wysłali tam helikopter (wideo)

NASA nagrała na Marsie nietypowe wideo. Możemy na nim zobaczyć, jak nad powierzchnią Czerwonej Planety lata mały helikopter.

Kolonizacja Marsa to jeden z celów ludzkości. Ziemia powoli staje się dla nas zbyt mała i nie można wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli szukać nowych miejsc do zamieszkania. Jednym z kandydatów jest właśnie czwarta planeta od Słońca. Jednak zanim to nastąpi, musimy wiedzieć, co dokładnie czeka nas na Czerwonej Planecie. Pomagają w tym wysłane tam łaziki.

Jednym z nich jest Perseverance, który po powierzchni Marsa porusza się od wielu miesięcy. W tym czasie zebrał mnóstwo ważnych danych. Jednak łazik nie tylko jeździ. Jednym z jego elementów jest mały helikopter o nazwie Ingenuity, którego lot udało się zarejestrować na filmie.

Dron na Marsie

To już kolejny tego typu lot, który udało się zarejestrować Amerykańskiej Agencji Kosmicznej. Jeden mieliśmy okazję obejrzeć w marcu tego roku. Tym razem materiał jest jeszcze lepszej jakości, dzięki czemu możemy zobaczyć Ingenuity niemal w pełnej krasie.

Lot odbył się 3 sierpnia. Na wideo możemy zobaczyć, jak dron sprawdza swoje silniki, a następnie unosi się na wysokość około 5 metrów. Po chwili obraca się w lewo i ląduje. Ta krótka misja miała na celu sprawdzenie systemów nawigacji. Wideo zostało zarejestrowane przez kamery Mastcam-Z, umieszczone na łaziku. Nagranie odbyło się z odległości około 55 metrów od helikoptera. Był to już 54. lot Ingenuity nad powierzchnią Marsa.

Łazik Perseverance jest częścią misji Artemis, której ostatecznym celem jest wysłanie człowieka na Księżyc, aby tam stworzyć stałą bazę. Ta ma pomóc w późniejszym zasiedleniu Marsa.

