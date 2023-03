Sensacja na Marsie. Wysłali tam helikopter (wideo)

NASA zarejestrowała na Marsie wyjątkowe wideo. Możemy na nim zobaczyć, jak nad powierzchnią Czerwonej Planety lata niewielki dron.

Minie jeszcze trochę czasu, zanim pierwszy człowiek postawi nogę na Marsie (o ile w ogóle do tego dojdzie). Na razie możemy jedynie obserwować powierzchnię Czerwonej Planety dzięki wysłanym tam łazikom.

Jednym z nich jest Perseverance, który w ostatnich dniach nagrał ciekawe wideo. Możemy na nim zobaczyć, jak niewielki, latający dron radzi sobie na czwartej planecie od Słońca.

Dron na Marsie

Na wyposażeniu Łazika Perseverance znajduje się niewielki dron latający o nazwie Ingenuity. Co jakiś czas wykonuje on loty nad powierzchnią Marsa. Tym razem taki przelot udało się częściowo zarejestrować dzięki kamerom łazika. Sami zobaczcie, bo chociaż jest krótki, to materiał ma w sobie coś wyjątkowego:

Oczywiście nie był to pierwszy lot łazika. Prawdę mówiąc, był to jego już 47. przelot. Tym razem osiągnął maksymalny pułap około 12 metrów oraz prędkość ponad 19 km/h.

Całość trwała zaledwie 138,69 sekund. W tym czasie dron pokonał dystans 429,99 metrów. Celem, jak wynika z informacji NASA, była zmiana położenia helikoptera oraz sfotografowanie celów po drodze. Lot odbył się 9 marca.

