Znaleźli niemiecki hełm na Marsie. Wyjaśniamy

Aż trudno uwierzyć, że niektórzy uwierzyli w zdjęcie, które aktualnie krąży po Internecie. Nie, naziści nigdy nie byli na Marsie – ale wbrew pozorom podstawy tej teorii mają naukowe wyjaśnienie.

Niestety, żyjemy w erze fake newsów. Nasze media społecznościowe zalewane są fałszywymi informacjami, na które łatwo się nabrać. Zdarzyło się to niemal każdemu, nawet nam. Są jednak historie, przy których trudno zrozumieć, jak ktoś mógł w nie uwierzyć. Jednak z nich aktualnie krąży po sieci.

Nie, naziści nie byli na Marsie

Między innymi po Facebooku krąży aktualnie zdjęcie, na którym możemy zobaczyć niemiecki hełm z czasów II Wojny Światowej, Stahlhelm M42. Niby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że znajduje się on na powierzchni Marsa. Ma to być dowód na to, jak zaawansowaną technologią dysponowali naziści, która pozwoliła im polecieć na Czerwoną Planetę.

Jest to tak oczywisty fake news, że nie rozumiem, jak ktoś mógł w niego uwierzyć. Jeszcze żaden człowiek nie był na Marsie. Na razie udało nam się wysłać tam jedynie kilka maszyn, w tym Łazika Curiosity, który znajduje się tam od 2014 roku i do tej pory nie znalazł żadnego, nazistowskiego hełmu ani innego dowodu na to, że na Czerwonej Planecie ktoś wcześniej był.

Oczywiście zdarzają się skały czy wyżłobienia, które mają znajomy kształt, np. niedźwiedzia na Marsie. Jednak tego typu zjawisko określamy mianem Pareidolii, która polega na widzeniu kształtów tam, gdzie tak naprawdę ich nie ma.

Zobacz: Sensacja na Marsie. Tajemniczy lśniący obiekt zachwycił tłumy

Zobacz: Nowy prezent z Marsa. Odbierzemy go w następnej dekadzie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Facebook

Źródło tekstu: PolitiFact