Sensacja na Marsie. Tajemniczy lśniący obiekt zachwycił tłumy

Mars może wydawać się opuszczoną planetą, lecz już wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że na jego powierzchni można znaleźć wiele dziwów. Ostatnim razem widziano tam podobno niedźwiedzia, a jeszcze wcześniej łazik Perseverance wypatrzył tam całkiem nieźle zachowane spaghetti. Tym razem autorem odkrycia jest Curiosity.

Łazik marsjański Curiosity rozpoczął swoją misję 26 listopada 2011 roku, co oznacza, że jego posługa trwa już ponad 11 lat. Pomimo tak długiego czasu pracy, pokonał jedynie około 30 kilometrów podczas swoich poszukiwań pierwiastków biogennych, pomiarów meteorologicznych i wielu innych czynności.

Aktualnie Curiosity bada jeden ze szczytów w kraterze Gale, gdy niespodziewanie na jego drodze pojawił się lśniący obiekt. Okazuje się, że jest to meteoryt, który składa się głównie z żelaza i niklu, a jego powierzchnię w sporej części zdążył już przykryć pył.

Całe zdarzenie zostało opisane na oficjalnym profilu łazika na Twitterze. Okazuje się, że napotkanie meteorytu na Marsie wcale nie jest takim rzadkim zjawiskiem, a sam Curiosity napotkał na swojej drodze już kilka. Ten konkretny został nazwany przez niego "Kakao" ze względu na kolor pyłu zebranego w wyżłobieniach obiektu.

Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. Rock. METEORITE!



It's not uncommon to find meteorites on Mars - in fact, I've done it a few times! (see 🧵) But a change in scenery's always nice.



This one's about a foot wide and made of iron-nickel. We're calling it "Cacao." pic.twitter.com/I37HiGjN2t