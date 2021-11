"Chciałbym, żebyś tu był". Dostaliśmy pozdrowienia z Marsa

Łazik Curiosity wyruszył na Marsa już 10 lat temu — 26 listopada 2011 roku. Z tego okazji przysłał nam pozdrowienia z Czerwonej Planety.

Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale łazik Curiosity został wystrzelony na Marsa już 10 lat temu. Nastąpiło to dokładnie 26 listopada 2011 roku. To wielka i ważna rocznica. Właśnie dlatego Curiosity wysłał nam coś w rodzaju pocztówki z Czerwonej Planety.

Zobacz: Inwazja z kosmosu nadciąga. Naukowcy chcą się przygotować

Łazik Curiosity pozdrawia z Marsa

Pojazd zrobił dwa czarno-białe zdjęcia powierzchni Marsa o dwóch różnych porach dnia. Zazwyczaj są one w gorszej jakości, aby szybko przesłać je na Ziemię. Jednak tym razem, po zobaczeniu zbocza jednej z góry na Marsie, naukowcy zdecydowali się na fotografię w wyższej jakości.

Naukowcy z NASA połączyli oba zdjęcia w jeden obraz, a następnie nałożyli na nie kolory. Tak stworzona fotografia została opublikowana na oficjalnym kanale NASA na Instagramie z następującym tekstem:

Chciałbym, żebyś tu był. Nasz łazik Curiosity Mars myślał o tobie i postanowił wysłać ci pocztówkę ze swoim najnowszym miejscem na zboczu Marsa Mount Sharp. Utrzymywanie kontaktu z bliskimi jest ważne!

Niby drobiazg, a cieszy. Możliwość zobaczenia Marsa, nawet na zdjęciach, to coś, o czym jeszcze do niedawna mogliśmy co najwyżej pomarzyć. Ciekawe, czy kiedykolwiek zrealizujemy swój cel i uda nam się zamieszkać na Czerwonej Planecie.

Zobacz: Laboratorium kosmitów. Tam miał powstać Wszechświat

Zobacz: W przyszłości na wakacje będziemy latać na Ziemię

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NASA

Źródło tekstu: NASA