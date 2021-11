Czeka nas inwazja z kosmosu. Naukowcy muszą działać

Naukowcy ostrzegają, że czeka nas inwazja z kosmosu, która może wpłynąć na życie na Ziemi. Nie chodzi jednak o obcą cywilizację, która miałaby nas zniszczyć.

Kiedy słyszymy o inwazji z kosmosu, to prawdopodobnie każdy z nas ma przed oczami wizję niczym z filmu science-fiction. Widzimy obcą cywilizację, która nie jest do nas przyjacielsko nastawiona i chce nas zniszczyć, najczęściej z powodu chęci zdobycia ziemskich zasobów dla siebie. Jednak naukowcy widzą to trochę inaczej. Ich zdaniem inwazja z kosmosu jest możliwa, ale nie zaatakuje nas obca cywilizacja.

Ludzie marzą o podboju kosmosu

Ludzie od wielu lat marzą o podbiciu kosmosu. Wizji na to jest kilka. Elon Musk chciałby wysłać ludzi na Marsa i sprawić, że Czerwona Planeta stanie się możliwa do zamieszkania. Z kolei Jeff Bezos wolałby stworzyć kosmiczne kolonie dookoła Ziemi, które byłby samowystarczalne i idealne do życia.

Jakkolwiek by nie było, faktem jest, że jesteśmy coraz bliżej zrealizowania tych wizji. Każdego roku dochodzi to rozwoju technologii, która przybliża nas do kolonizacji kosmosu. Jednak według naukowców te wizje i marzenia mogą być dla nas wielkim zagrożeniem.

Zabiją nas kosmiczne bakterie?

Anthony Ricciardi z Uniwersytetu McGill w Kanadzie opublikowała na łamach Bioscience artykuł, w którym przestrzega przed potencjalną inwazją z kosmosu. W jego ocenie ogromnym niebezpieczeństwem dla ludzi są kosmiczne bakterie, które sami możemy sprowadzić na Ziemię.

Zresztą to już się stało. Jego zespół twierdzi, że pomimo dużej ostrożności już wykryto bakterie wykazujące ekstremalną odporność na promieniowanie jonizujące, wysuszanie i środki dezynfekujące. Te zostały odkryte w czystych pomieszczeniach NASA do montażu statków kosmicznych.

Inne zagrożenie to z kolei mutacje. Naukowcy odkryli szczepy bakterii, które nie występują na naszej planecie. Te zmutowały z ziemskich bakterii na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli unikalnym i odizolowanym środowisku. Oznacza to, że potencjalnie możemy je zabrać ze sobą również na inne planety, np. Marsa, co też może być niebezpieczne.

Na przykład w przypadku misji na Marsa ryzyko przetrwania i proliferacji wprowadzonych organizmów lądowych uważa się za niskie, a jeszcze mniejsze ryzyko można przypisać zdarzeniu, w którym żywy organizm z Marsa zostanie przetransportowany na Ziemię, a następnie uwolniony i skolonizuje swoje nowe środowisko.

- napisali naukowcy w swojej pracy.

Według naukowców, chociaż ryzyko jest raczej niewielkie, to konieczne są dodatkowe protokoły bezpieczeństwa, które pozwoliłyby szybko wykryć, ocenić i poradzić sobie z ewentualnym zagrożeniem. Tylko w ten sposób będziemy w stanie uchronić się przed inwazją.

