Kiedy zasiedlimy Układ Słoneczny? Naukowcy z NASA już wiedzą

Kiedy ludzkość zasiedli pozostałe planety naszego Układu Słonecznego? Chociaż wydaje się, że to bardzo odległa wizja, to naukowcy z NASA mają swoje zdanie na ten temat.

Elon Musk chce do 2050 roku wysłać na Marsa, czyli najbliższą nam planetę o akceptowalnych do życia warunkach, kilka milionów ludzi. Użyje do tego własnych rakiet, produkowanych w firmie SpaceX. A co z kolejnymi planetami? Kiedy ludzkość zasiedli niemal cały Układ Słoneczny, a przynajmniej w tych miejscach, gdzie jest to możliwe z powodu panujących warunków? Naukowcy z NASA mają swoje zdanie na ten temat i według nich nastąpi to dużo szybciej, niż mogłoby się wydawać.

Kiedy ludzkość skolonizuje Układ Słoneczny?

W najnowszej pracy naukowcy z NASA — Jonathan H. Jiang, Philip E. Rosen oraz Kristen A. Fahy — przewidują, kiedy ludzkość będzie w stanie zasiedlić Układ Słoneczny. W ich ocenie jest to niemal niezbędne do dalszego przetrwania rodzaju ludzkiego.

Począwszy od opracowania i rozmieszczenia pierwszej broni jądrowej pod koniec II Wojny Światowej, ludzkość weszła w tzw. „okno niebezpieczeństwa”, które nie zostanie bezpiecznie zamknięte, dopóki silne kolonie pozaziemskie nie staną się rzeczywistością. [...] Agresywny i trwały program eksploracji kosmosu, który obejmuje też kolonizację, jest postrzegany jako kluczowy dla długoterminowego przetrwania rasy ludzkiej.

- czytamy w pracy.

Według naukowców do końca XXI wieku ludzkość pojawił się na Marsie, wybranych księżycach Jowisza i Saturna oraz pasach asteroid. Dokładniejsze przewidywania zakładają, że pierwszy człowiek postawi nogę na Czerwonej Planecie w 2038 roku. Z kolei w 2064 ludzkość pojawi się na pasach asteroid, a w 2254 ruszymy do podboju kolejnych układów słonecznych, w tym najbliższego nam wokół gwiazdy Proxima Centauri, która znajduje się około 4,24 lat świetlnych od Ziemi.

Tworząc co najmniej jedną, a najlepiej wiele, samowystarczalnych i genetycznie żywotnych kolonii pozaziemskich, ludzkość może zapewnić sobie długoterminowe przetrwanie zarówno w przypadku klęsk żywiołowych, jak i tych spowodowanych przez człowieka, które zagrażają życiu na Ziemi.

- twierdzą naukowcy.

Odpowiedź ludzkości na Paradoks Fermiego

Jonathan H. Jiang, Philip E. Rosen oraz Kristen A. Fahy odnieśli się również do tzw. Paradoksu Fermiego, czyli sprzeczności między tym, jakie jest prawdopodobieństwo istnienia obcych cywilizacji oraz faktem, że żadnej jeszcze nie spotkaliśmy.

Jednym z wytłumaczeń tego paradoksu może być teoria Wielkiego Filtra, który zakłada, że każda cywilizacja w którymś momencie umiera, czy to z powodu globalnego kataklizmu, czy też na skutek własnego działania. Innymi słowy, w pewnym momencie dojdziemy do ściany, z którą zderzenie doprowadzi do naszego końca.

Kolonizacja poza naszym światem, podobnie jako samounicestwienie w ramach teorii Wielkiego Filtra, są w zasięgu ludzkości. To, jaką ścieżkę wybierzemy jako naszą przyszłość, będzie naszą odpowiedzią na Paradoks Fermiego.

- uważają naukowcy.

Można więc powiedzieć, że pozostałe cywilizacje mają ten etap już za sobą i przestały istnieć lub są przed nim (jak ludzkość), ale są zbyt mało zaawansowane, aby nawiązać z nami kontakt. Inne teorie zakładają, że jesteśmy pierwsi, żyjemy na tzw. zadupiu, jesteśmy zbyt głupi, aby dostrzec inne cywilizacje lub też istnieje jedna bardzo agresywna cywilizacja, która pozwala rozwijać się innym do pewnego stopnia, a następnie je niszczy. Jaka jest prawda? Nie wiemy, ale generalnie możemy uznać, że mamy przerąbane.

Źródło zdjęć: Matheus Bertelli (Pexels)

Źródło tekstu: Futurism