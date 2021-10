Czy nasz Wszechświat powstał w laboratorium kosmitów?

Abraham 'Avi' Loeb — znany fizyk teoretyczny z Harvardu — przekonuje, że nasz Wszechświat został stworzony w laboratorium kosmitów. Jak to możliwe?

Naukowcy od dawna głowią się nad początkiem wszechświata. Najpopularniejsza teoria zakłada, że niecałe 14 mld lat temu doszło do Wielkiego Wybuchu, czyli nagłego rozszerzenia się przestrzeni. Inna teoria sprzed kilku dni zakłada, że wszechświat tak naprawdę nigdy nie powstał, bowiem istniał od zawsze. Jeszcze inny pomysł ma Abraham 'Avi' Loeb, czyli fizyk teoretyczny z Harvardu, który zajmuje się astrofizyką i kosmologią. Jego zdaniem nasz wszechświat może być sztucznym tworem.

Wszechświat powstał w laboratorium?

Avi Loeb przedstawił ciekawą teorię na temat powstania wszechświata. W jego ocenie mógł on zostać stworzony w laboratorium przez bardzo zaawansowaną cywilizację. Jego zdaniem jest to możliwe przy użyciu zjawiska tunelowania kwantowego. Naukowiec przekonuje, że takie podejście połączyłoby nasze przekonania religijne, czyli wiarę w jakąś wyższą moc z dowodami naukowymi. Jednocześnie oznaczałoby to, że ludzkość jest cywilizacją klasy C, która jest w pełni zależna od swojej gwiazdy. Jeśli uniezależnimy się od Słońca, to staniemy się cywilizacją klasy B. Najwyższa kategoria to cywilizacja klasy A, która jest w stanie stworzyć własnych wszechświat, np. nasz, a przynajmniej według teorii Loeba.

Avi Loeb ma na swoim koncie wiele ciekawych, ale też kontrowersyjnych hipotez. Według niego Oumuamua, czyli pozasłoneczna planetoida, która przeleciała przez nasz Układ Słoneczny w 2017 roku, była pozostałością po obcej cywilizacji, a konkretniej statkiem kosmicznym. Takie przypuszczenie wynika z jej prędkości, która nie zgadza się z obliczeniami naukowców (inni przekonują, że zachowanie planetoidy da się wyjaśnić zjawiskami fizycznymi). Loeb przekonuje też, że w skali wszechświata nie jesteśmy wyjątkowi i na pewno powstały też inne cywilizacje. Dlatego powinniśmy jak najszybciej nawiązać z nimi kontakt i dobre stosunki dyplomatyczne, ponieważ wystarczająco zaawansowana cywilizacja może doprowadzić do naszego końca, np. nieudanym eksperymentem.

Zobacz: Kiedy zasiedlimy Układ Słoneczny? Naukowcy z NASA już wiedzą

Zobacz: W kosmosie jest coraz więcej śmieci. Jak tam posprzątać?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: Interestin Engineering, Scientific American