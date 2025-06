Zaskakujące zdjęcie z powierzchni Marsa. To dzieło ludzkich rąk

Zaskakujące zdjęcie Marsa

Dzisiaj w nocy na oficjalnym profilu Łazika Curiosity na X (tak, istnieje taki profil) pojawiło się nietypowe zdjęcie. Pracownicy NASA opublikowali fotografię dziury wykopanej przez maszynę. Można powiedzieć, że pośrednio jest to dzieło ludzki rąk, i to na planecie oddalonej od nas o co najmniej o 55,7 mln km do nawet 400 mln km (w zależności od położenia obu planet).