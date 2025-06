Huawei ucieka rywalom. Oto król rynku smartwatchy w 1Q2025

Rynek rośnie w siłę

W pierwszych trzech miesiącach 2025 roku globalne dostawy urządzeń naręcznych (smartwatchy i smartbandów) wyniosły 45,6 miliona sztuk , co stanowi wzrost o 10,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Liderem pozostał Huawei , który dostarczył 10 milionów urządzeń , zdobywając 21,9% udziału w rynku (wzrost z 17% rok wcześniej).

Co istotne, cała czołówka rośnie w siłę . Tuż za liderem plasuje się Xiaomi z dostawami na poziomie 8,7 mln sztuk (wzrost o 42,6%), a podium zamyka Apple , który dostarczył 7 milionów zegarków (wzrost o 37,2%). Ożywienie jest efektem zarówno globalnej stabilizacji gospodarczej, jak i strategicznych działań producentów, którzy przyspieszali dostawy w odpowiedzi na potencjalne zmiany w polityce celnej czy stymulujące sprzedaż dotacje, szczególnie na rynku chińskim.

Jak Huawei zdobył szczyt?

Awans firmy Huawei na pozycję lidera globalnego rynku smartwatchy i smartbandów nie jest przypadkiem. To efekt konsekwentnie realizowanej strategii, która przynosi wymierne korzyści. Kluczem do sukcesu chińskiego producenta jest ich dostosowanie oferty do różnorodnych potrzeb użytkowników. Firma udowadnia, że potrafi łączyć nowoczesny, modny design z profesjonalnymi funkcjami sportowymi oraz kompleksowym wsparciem w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie.