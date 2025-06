Ile Polska zapłaci za lot Polaka w kosmos? Dużo, a nawet bardzo dużo

Jednak w końcu Polak poleci na ISS. Prędzej czy później to nastąpi. Najnowszy termin został wyznaczony na piątek (13 czerwca) na godzinę 13:12 czasu polskiego. Ile Polska za to zapłaci? Sporo — informuje Gazeta.pl .

3 Sasiny albo jeden Owsiak. Tyle kosztuje Polak w kosmosie

Pieniądze pochodzą z programu wspierającego rozwój sektora kosmicznego, który został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i technologii. Ten opiewa w sumie na kwotę 360 mln euro . Oprócz wspominanych 65 mln za udział Polaka w misji IGNIS to też 200 mln euro składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz 85 mln euro na budowę konstelacji polskich satelitów obserwacyjnych w ramach misji CAMILA.

Jednak najważniejsze pytanie brzmi — czy to się opłaca? To zależy, jak na to patrzeć. Lot Polaka na pewno ma wymiar wizerunkowy. Do tego dochodzą eksperymenty, które zostały opracowane przez polskie firmy i uczelnie. Ich wyniki mogą mieć ogromny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. To też szansa dla naszych rodzimych firm na zdobycie nowych kontraktów.