Nowy poziom bezczelności. Chińczycy podrabiają karty graficzne

Kolejny raz w sieci jest głośno o podrobionym sprzęcie komputerowym. Tym razem chiński YouTuber zajmujący się naprawą podzespołów natrafił na niepokojący przypadek fałszerstwa. Otrzymał do naprawy cztery uszkodzone karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4090, z których trzy okazały się podróbkami stworzonymi na bazie starszych modeli.

Sprzedaż podrobionych kart graficznych staje się coraz popularniejsza

Każda z kart została zakupiona za 10 000 renminbi, czyli ok. 5125 złotych za sztukę. Niestety, tylko jedna z nich była prawdziwa (choć niesprawna). Pozostałe trzy zostały szczegółowo przerobione tak, by imitować flagowca poprzedniej generacji , ale w rzeczywistości korzystały z rdzeni pochodzących z modeli GeForce RTX 3090 i RTX 3080 .

Jedyny GeForce RTX 4090 w tej paczce wymagał wymiany dwóch pamięci GDDR6X oraz kondensatorów na odwrocie PCB. Po tej operacji karta wróciła do życia, oferując pełną sprawność. Mimo wszystko biorąc pod uwagę koszt czterech kart graficznych i naprawy, trudno to nazwać opłacalnym zakupem.

Niestety sprzedaż podrobionych kart graficznych staje się coraz powszechniejsza. Wynika to z dużego popytu i wysokiej wartości tych urządzeń, co przyciąga oszustów próbujących zamieniać starsze modele w "nowe" flagowce. Choć nie odnotowano jeszcze przypadków podrabiania GeForce RTX 5090, eksperci obawiają się, że to tylko kwestia czasu.