Sensacja na Księżycu. To odkrycie zmienia wszystko

Naukowcy poszukują sposobu na pozyskanie wody z surowców dostępnych na Księżycu. Wszystko wskazuje na to, że im się to uda.

Supermocarstwa przemysłu kosmicznego nie ukrywają swoich planów względem Księżyca. Zarówno Chiny, jak i Stany Zjednoczone chcą nie tylko wysłać człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu, lecz w dalszej perspektywie również stworzyć tam warunki do życia i prowadzenia badań w postaci habitatów. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie wielu przygotowań.

W Księżycowych skałach wykryto wodór

Jednym z największych wyzwań przed stworzeniem księżycowych habitatów jest zapewnienie warunków umożliwiających podtrzymanie życia. Niektóre z surowców można byłoby dostarczać bezpośrednio z Ziemi, choć wszyscy się zgodzimy, że byłaby to mało efektywna metoda i w dodatku bardzo kosztowna. Dlatego też naukowcy szukają możliwości wytworzenia surowców już na powierzchni Księżyca.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że agencja Space Technology Mission Directorate (STMD) szuka sposobów na ekstrakcję tlenu z księżycowego pyłu. Jednak do przetrwania potrzebna jest również woda.

Jeżeli wierzyć naukowcom z U.S Naval Research Laboratory (NRL), którym NASA przekazała do badań próbki pobrane na Księżycu w ramach misji Apollo, to księżycowe skały zawierają wodór. Oznacza to, że potencjalnie można byłoby wytwarzać wodę na powierzchni Srebrnego Globu. Ta mogłaby posłużyć nie tylko jako środek do przetrwania astronautów, lecz również jako składnik produkcji paliwa rakietowego.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: NRL, oprac. własne