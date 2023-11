Laser z Kosmosu. Na Ziemię dotarł sygnał z odległości 16 mln km

Na Ziemię dotarł sygnał z kosmosu wysłany z odległości około 16 mln km. W przyszłości technologia ma posłużyć do komunikacji z Marsem.

NASA udało się wysłać na Ziemię wiązkę lasera z odległości aż 16 mln km (10 mln mil). Ta potrzebowała około 50 sekund na dotarcie do nasze planety. To przełom, który w przyszłości ma usprawnić komunikację i pozwolić na łatwe komunikowanie się z bazami na Marsie.

NASA wysyła sygnał z kosmosu

Do tej pory NASA w większości przypadków korzystała z komunikacji radiowej. Do tej pory nie udało się przesłać informacji z kosmosu za pomocą lasera. Teraz było to możliwe dzięki eksperymentowi o nazwie DSOC (Deep Space Optical Communications). Odpowiednia maszyneria została umieszczona na statku Psyche.

Najpierw NASA wysłała sygnał z ośrodka JPL w Table Mountain Facility w pobliżu Wrightwood w Kalifornii. Ten zadziałał jako naprowadzenie dla Psyche, który mógł odpowiednio się ustawić i wysłać swój sygnał. Ten został odebrany przez Teleskop Hale'a w hrabstwie San Diego w Kalifornii.

Wiązka lasera potrzebowała około 50 sekund na dotarcie do Ziemi. Ten sposób komunikacji może być od 10 do nawet 100 razy szybszy niż dotychczasowo wykorzystywane fale radiowe, które mają duże ograniczenia. To znacząco ułatwi komunikację z astronautami, którzy początkowo mają być wysłani na Księżyc, a następnie także na Marsa.

Jednak przed inżynierami wciąż wiele wyzwań. Komunikacja z Czerwoną Planetą będzie dużo trudniejsza. Przede wszystkim z powodu odległości aż 376 mln km. Przez to wiązka lasera nie tylko będzie słabsza i trudniejsza do odebrania, ale fotony będą potrzebowały aż 20 minut do pokonania takiego dystansu.

Źródło zdjęć: NASA/Lacey Young

Źródło tekstu: NASA