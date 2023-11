Rogata kometa leci ku Ziemi. Powtórka dopiero w 2095 roku

Kometa 12P/Pons-Brooks została odkryta w 1812 roku przez Jean-Louisa Ponsa. Ponownie zaobserwował ją William Robert Brooks w 1883 roku i stąd wzięła się jej nazwa. Jej okres obiegu wynosi 71 lat, co za tym idzie, jest to kometa typu Halleya, gdyż jej okres orbitalny jest dłuższy niż 20, lecz krótszy niż 200 lat. Tak się składa, że już wkrótce będzie można ją ponownie zaobserwować na niebie.

Ponownie po 71 latach będziemy mogli zaobserwować, jak kometa 12P/Pons-Brooks zbliża się do Ziemi. Jest ona powszechnie nazywana "rogatą kometą" ze względu na erupcje, po których chmury lodu i gazu tworzą ślad przypominający rogi. Wypełniona jest kriomagmą, czyli mieszanką pyłu, gazu i lodu.

Comet 12P/Pons-Brooks erupted again recently. During the first eruption in July many observers said it resembled the Millennium Falcon. This time it has been likened to a Romulan Warbird. The two 'horns' may be caused by an ice-rich outburst from a vent in the nucleus. pic.twitter.com/eFo9B7FcZM