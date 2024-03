Myśleli, że znaleźli kosmitów. Tajemnica dziwnego meteorytu rozwiązana

Naukowcy rozgryźli tajemnicę dziwnego sygnału, który odkryto w pobliżu Papu Nowej Gwinei. Ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że to nie kosmici.

W 2014 roku Ziemię odwiedził niecodzienny gość. Niedaleko wybrzeża Papui Nowej Gwinei w atmosferę wkroczył meteoryt CNEOS 2014-01-08. Według badań opublikowanych w 2022 roku, był to pierwszy zidentyfikowany obiekt tego typu, pochodzący spoza naszego Układu Słonecznego. I na dobrą sprawę to by wystarczyło, żeby cały ten incydent trafił do podręczników.

Jednak wbrew pozorom to wcale nie koniec tej historii. W 2023 roku na Pacyfik wyruszyła ekspedycja pod kierownictwem Aviego Loeba, kontrowersyjnego profesora z Harvardu, mająca na celu pozyskanie resztek meteorytu. Plan się powiódł, a w mediach pojawiły się doniesienia o tym, jakoby pozyskany materiał miał zawierać ślady obcej technologii.

Technologia kosmitów? Nie, zwykła ciężarówka

Brzmi niewiarygodnie? Okazuje się, że powinno. Zespół naukowców pod kierownictwem sejsmologa Benjamina Bernardo przeanalizował sygnał, na podstawie którego ekspedycja Loeba miała ustalić miejsce uderzenia meteorytu. Okazało się, że jego geneza wcale nie była kosmiczna, a bardzo, ale to bardzo ziemska. Wszystko wskazuje na to, że fale dźwiękowe mające pochodzić od gwiezdnego przybysza, tak naprawdę pochodziły od... ciężarówki.

To oczywiście stawia pod olbrzymim znakiem zapytania wszystkie doniesienia o odnalezionej kosmicznej technologii. Zdaniem Benjamina Fernando znaleziony obiekt to pozostałości "zwyczajnych" meteorytów zmieszane z materiałami ziemskiego pochodzenia. Jednocześnie ekspertowi udało się ustalić dużo bardziej prawdopodobne miejsce uderzenia meteorytu z 2014 roku. Ma ono być oddalone o przeszło 150 km od obszaru poszukiwań przyjętego przez zeszłoroczną ekspedycję.

Wychodzi więc na to, że nadal nie znaleźliśmy definitywnego dowodu na istnienie obcej cywilizacji. Tylko czy naprawdę potrzebujemy kosmicznej technologii, skoro tyle zamieszania potrafi wywołać jedna prymitywna ziemska ciężarówka?

