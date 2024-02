Ta galaktyka nie powinna istnieć. Rewolucyjne odkrycie naukowców

Naukowcy odkryli galaktykę, która zaprzecza dotychczasowej wiedzy o kosmosie. Jest większa od Drogi Mlecznej, jej historia sięga początków wszechświata i... nie powinna istnieć.

Od kiedy na orbitę trafił Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST), codziennością stały się informacje o odkryciach wywracających do góry nogami całą naszą dotychczasową wiedzę o kosmosie. Nie powinno więc dziwić, że naukowcy znaleźli kolejną galaktykę, która nie powinna istnieć - przynajmniej w oparciu o dotychczasowe modele.

ZF-UDS-7329 - jedna z najstarszych galaktyk w kosmosie

Galaktyka o chwytliwej nazwie ZF-UDS-7329 jest oddalona od nas o ok. 11,5 miliarda lat świetlnych. Stanowi więc dla nas okno, pozwalające przyjrzeć się z bliska bardzo wczesnemu etapowi w rozwoju wszechświata. Tu jednak pojawia się pewien problem. Z analizy naukowców wynika, że mamy tu do czynienia z rozwiniętą galaktyką, która potrzebowała ok. 1,5 miliarda lat na osiągnięcie stanu, w którym aktualnie możemy ją obserwować. W efekcie jej wiek szacowany jest na ok. 13 miliardów lat.

Rzecz w tym że według dominującego obecnie modelu kosmologicznego, na tak wczesnym etapie rozwoju kosmosu (ok. 800 milionów lat po wielkim wybuchu) nie mogły istnieć żadne galaktyki. Do ich powstania niezbędne są odpowiednio duże skupiska ciemnej materii, które według naszej aktualnej wiedzy, nie miały czasu się uformować. Pojawienie się pierwszych galaktyk szacuje się na ok. 1 do 2 miliardów lat po wielkim wybuchu, przy czym mówimy tu o stosunkowo niewielkich galaktykach karłowatych. Tymczasem ZF-UDS-7329 jest większa od Drogi Mlecznej i w żaden sposób nie pasuje do omawianego modelu.

Warto nadmienić, że nie jest to bynajmniej pierwszy tego typu obiekt, który udało się wytropić dzięki JWST. Na tym etapie coraz częściej pojawiają się sugestie, że współczesne modele kosmologiczne obarczone są błędem i wymagają zmiany, natomiast nikomu nie udało się jeszcze zaproponować przekonującego rozwiązania tej kosmologicznej zagwozdki.

Zobacz: Katastrofa na Marsie. Poznaliśmy nowe fakty

Zobacz: NASA ostrzega. Ziemi zagraża komunikacyjna katastrofa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Space.com