Teleskop Euclid ruszył w kosmos. Ma rozwiązać zagadkę wszechświata

W sobotę rakieta Falcon 9 wyniosła w kosmos teleskop Euclid. Ma on zbadać tajemnice ciemnej materii i ciemniej energii.

W sobotę wystartowała kolejna misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Z przylądka Canaveral na Florydzie rakieta SpaceX Falcon 9 wyniosła w kosmos teleskop Euclid. Start rozpoczął się o godzinie 17:12 czasu polskiego. Urządzenie może rozwiązać jedną z największych zagadek wszechświata.

Teleskop Euclid zbada wszechświat

Teraz przed teleskopem Euclid długa podróż. W ciągu 4 tygodni przemierzy odległość 1,5 mln km, aż znajdzie się w punkcie Lagrange'a, gdzie aktualnie działa również Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to misja Europejskiej Agencji Kosmicznej da nam odpowiedzi na wiele kwestii, które do tej pory pozostawały tajemnicą.

Teleskop wyposażony jest w zwierciadło o średnicy 1,2 metra. Dzięki niemu może obserwować w paśmie od światła widzialnego aż po bliską podczerwień. W ten sposób ma zbadać ciemną materię i ciemną energię, które wciąż pozostają jedną z największych zagadek kosmosu. W sumie, dzięki jego pomiarom, ma powstać trójwymiarowa mapa wszechświata, która będzie rozciągać się aż na 10 mld lat świetnych i mniej więcej 2 mld galaktyk.

Jeśli chcemy zrozumieć wszechświat, w którym żyjemy, musimy odkryć naturę ciemnej materii i ciemnej energii oraz zrozumieć rolę, jaką odegrały w kształtowaniu naszego kosmosu. Aby odpowiedzieć na te fundamentalne pytania, Euclid dostarczy najbardziej szczegółową mapę nieba pozagalaktycznego.

- powiedziała Carole Mundell z Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Jednak zanim to się stanie Euclid nie tylko musi przemierzyć 1,5 mln km do punktu Lagrange'a, ale musi też przejść odpowiednie testy. Naukowcy przez 3 miesiące będą badać jego przyrządy. Jeśli wszystko będzie odpowiednio funkcjonować, to dopiero wtedy teleskop zostanie uruchomiony i zacznie tworzyć mapę wszechświata.

Źródło zdjęć: ESA

Źródło tekstu: ESA