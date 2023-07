NASA planuje wydobycie surowców na Księżycu i to już za chwilę

NASA w najbliższym czasie chce rozpocząć wydobywanie surowców na Księżycu. Ma to być część Misji Artemis i pomóc w dalszych planach agencji.

Misja Artemis zakłada, że do 2025 roku człowiek ponownie wyląduje na Księżycu. To jednak tylko część tego, co planuje NASA. Docelowo amerykańska agencja kosmiczna zamierza wybudować na naszym naturalnym satelicie stałą bazę kosmiczną, a do tego rozpocząć wydobycie surowców.

Księżyc źródłem surowców

Wydobycie surowców ma się planowo rozpocząć w przeciągu najbliższych 10 lat. Dzięki temu ma powstać gospodarka o obiegu zamkniętym, która będzie częściowo samowystarczalna. Znacząco uprościłoby to nie tylko zbudowanie stałej stacji kosmicznej na Księżycu, ale też jej stałe utrzymanie.

Pierwsza platforma wiertnicza ma trafić na Księżyc już niedługo. Poza tym NASA planuje stworzenie półautonomicznego łazika, który pobierałby próbki z powierzchni Księżyca. Te byłyby badane pod kątem obecności tlenków. Osobny sprzęt pozwalałbym na ich ekstrakcję.

To znacząco ułatwiłoby korzystanie z systemów podtrzymywania życia. Poza tym zasoby pozyskiwane z Księżyca mogłyby posłużyć za paliwo do dalszych misji kosmicznych, w tym wyprawę na Marsa. Docelowo w 2032 roku ma ruszyć pilotażowy zakład przetwórczy, który będzie częścią większych wykopalisk.

Źródło tekstu: TechSpot