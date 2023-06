Na Marsie padł rekord. Chodzi o tlen

Perseverance skrywa nie mniej sekretów niż sam Mars. Przed wysłaniem go na Czerwoną Planetę wmontowali w niego pudło, które jest w stanie wytworzyć tlen.

Łazik Perseverance został wysłany na Marsa w ramach misji MARS 2020 i wylądował na Czerwonej Planecie w lutym 2021 roku. Oznacza to, że już od ponad dwóch ziemskich lat przemierza bezkresne pustkowia czwartej planety od Słońca. Jego zadaniem nie jest wyłącznie poszukiwanie obiecujących próbek gleby, lecz testowanie technologii, które mogą okazać się prawdziwą rewolucją.

Perseverance pobił rekord w produkcji tlenu na Marsie

Obecność tlenu jest jednym z czynników, który znacznie ułatwiłby człowiekowi kolonizację innej planety. Niestety, na Marsie występuje w śladowych ilościach, które nie są wystarczające do przeżycia. Dlatego jeżeli chcemy utworzyć tam habitat, to będziemy zmuszeni wytworzyć własny tlen.

Już teraz trwają eksperymenty, jak to zrobić, a łazik Perseverance został zaopatrzony w ważące 18 kilogramów w pudło stworzone przez naukowców z MIT. MOXIE (Mars Oxygen In Situ Resource Utilization (ISRU) Experiment) jest w stanie wykorzystać zasoby Marsa, by wytworzyć tlen w wyniku elektrolizy tlenków stałych dwutlenku węgla w atmosferze marsjańskiej. Więcej o samym procesie można dowiedzieć się tutaj.

MOXIE od początku misji MARS 2020 został uruchomiony już kilka razy, lecz nigdy wcześniej nie pracował jeszcze na pełnych obrotach. Zadaniem maszyny było wytworzenie tlenu w ilości 6 gramów na godzinę, czyli tyle ile może zaoferować małe drzewo. Jednak wraz z kolejnymi próbami, naukowcy zaczęli podejmować coraz większe ryzyko, lecz opłaciło się to. MOXIE pracując na pełnych obrotach, był w stanie wytworzyć 12 gramów tlenu w ciągu godziny.

Oczywiście takie jedno pudło to nadal za mało, by zapewnić astronautom wystarczające warunki do kolonizacji Marsa. Jednak naukowcy z MIT wskazują, że wiedza zdobyta podczas tego eksperymentu zostanie wykorzystana do zrealizowania projektu MOXIE 2.0.

